Nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm một người chết ở TP.HCM

Sở Nội vụ TP.HCM vùa có báo cáo về vụ việc liên quan đến sự cố sập la-phông xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam (phường Dĩ An, TP.HCM).

Theo báo cáo ban đầu của Sở Nội vụ, nguyên nhân được xác định là do trong quá trình lắp đặt máy lạnh tại nhà kho của chi nhánh, 4 công nhân đã leo lên khu vực la phông để thi công. Trong lúc làm việc, phần trần la phông bất ngờ sập xuống khiến một người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Xe cứu thương đến thị trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Sau sự cố, Công ty TNHH Schenker Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng thi công để rà soát và hoàn thiện lại phương án thực hiện.

Về phía các đơn vị liên quan, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phương Toàn (nhà thầu chính) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cơ điện lạnh Thuận Phát (đơn vị trực tiếp sử dụng 4 lao động) đã tiến hành hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong cũng như những người đang điều trị tại cơ sở y tế.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ TP.HCM điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, VOV đưa tin, chiều 7/3, khi đang làm việc thì nghe tiếng động lớn, công nhân chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam chạy đến kiểm tra thì phát hiện 4 người nằm dưới nền gạch.

Vụ việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.