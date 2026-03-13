Từ gian khó đến khát vọng phụng sự

Có những người đi lên từ nghèo khó không chỉ để đổi thay số phận mình, mà còn để trở thành tiếng nói cho những người cùng hoàn cảnh. PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh là một chân dung như vậy.

PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh.

Bà Oanh là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 7, TP.HCM. Quá trình công tác của bà gắn liền với đào tạo, nghiên cứu và tham gia phản biện chính sách cho TP.HCM, cũng như các cơ quan Trung ương.

Chương trình hành động của bà tập trung vào bốn nhóm vấn đề lớn.

Trước hết là quản trị công và cải cách thủ tục hành chính. Bà cho rằng dịch vụ công phải thực sự vận hành theo tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thủ tục hành chính không chỉ cần “đúng quy trình” mà còn phải nhanh, gọn, hiệu quả, để người dân bớt thời gian chờ đợi, doanh nghiệp bớt chi phí đi lại và xã hội bớt đi những phiền hà không cần thiết.

Nhóm vấn đề thứ hai là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ góc nhìn của một nhà khoa học, bà cho rằng cần hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và nghiên cứu khoa học để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và tạo thêm động lực tăng trưởng. Với khu vực công, bà nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa quy trình, dữ liệu, đi cùng với quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn thông tin, hướng đến xây dựng nền dịch vụ công thông minh, minh bạch và hiện đại hơn.

Nhóm vấn đề thứ ba là kinh tế - tài chính - ngân hàng gắn với an sinh xã hội, cũng là lĩnh vực thể hiện rõ chuyên môn của bà. Theo bà, hệ thống tài chính không chỉ là “mạch máu” dẫn vốn cho nền kinh tế, mà còn phải là “tuyến phòng vệ” trước những bất ổn ngày càng lớn của thế giới. Từ đó, bà đề xuất hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho Fintech, xây dựng cơ chế vận hành phù hợp cho Trung tâm Tài chính quốc tế. Đồng thời, bà đặc biệt quan tâm đến mở rộng tín dụng vi mô, các kênh vay vốn nhỏ với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động tự do. Cùng với đó là các lớp tư vấn tài chính miễn phí cho cộng đồng, giúp người dân nâng cao năng lực quản lý tài chính cá nhân và tạo nền tảng thoát nghèo bền vững.

PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh (từ phải sang, thứ hai) tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhưng điểm lắng đọng nhất trong chương trình hành động của bà vẫn là giáo dục. Bởi với PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh, giáo dục không chỉ là một lĩnh vực ưu tiên, mà còn là câu chuyện của chính cuộc đời mình. Từ trải nghiệm đi lên bằng học tập, bà mong muốn thúc đẩy các chính sách học phí hợp lý hơn, cơ chế hỗ trợ tài chính nhân văn hơn để học sinh, sinh viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và gia đình khó khăn, không phải từ bỏ giấc mơ học tập chỉ vì thiếu điều kiện. Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng đầu tư cho giáo dục, thúc đẩy học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách vùng miền, đồng thời phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ xanh. Đặc biệt, chủ trương thúc đẩy cơ chế “đặt hàng” giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường liên kết đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế cho thấy một tư duy giáo dục gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục tình trạng lệch pha cung – cầu lao động và giảm lãng phí nguồn lực xã hội, mà còn góp phần giúp người học ra trường làm đúng chuyên môn, mở rộng cơ hội việc làm và tạo nền tảng vững chắc để phát triển bản thân, lập thân, lập nghiệp.

Điều khiến chương trình hành động của bà tạo được thiện cảm không nằm ở những lời lẽ cầu kỳ, mà ở sự kết nối tự nhiên giữa cuộc đời, chuyên môn và khát vọng phụng sự. Từ một cô gái đi lên từ nghèo khó bằng con đường học tập, đến một nhà khoa học trẻ, một người làm giáo dục và nay là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, hành trình ấy mang lại cảm giác chân thật và thuyết phục bởi nó được xây dựng từ trải nghiệm sống, từ lao động nghiêm túc và từ một mong muốn cống hiến không phô trương.

Nếu được cử tri tin tưởng, bà có thể sẽ mang đến nghị trường không chỉ tiếng nói của một nữ trí thức trẻ, mà còn là tiếng nói của những người từng chật vật giữ lấy con chữ để đổi thay cuộc đời, của những người dân mong mỏi một chính sách gần hơn với thực tiễn, nhân văn hơn với người yếu thế và thiết thực hơn với tương lai đất nước.