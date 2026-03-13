Người đàn ông rơi xuống cửa xả hồ tử vong, xe máy mắc trên cầu

Người đàn ông ở Đắk Lắk đi xe máy qua khu vực hồ Krông Búk thì tông vào cửa xả nước, rơi xuống khu vực sâu tử vong tại chỗ, chiếc xe máy mắc lại trên lan can cầu.

Ngày 13/3, một lãnh đạo UBND (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi một đàn ông lái xe qua khu vực hồ Krông Búk hạ không may rơi xuống cửa xả nước tử vong tại chỗ, chiếc xe máy dính lại ở lan can cầu.

Chiếc xe máy dính trên lan can cầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 12/3, anh Đ. V. Th (SN 1983, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) đi xe máy BKS 47M1-461.47 theo hướng từ xã Ea Kar đi xã Ea Phê. Khi đến khu vực bờ hồ đập chứa nước Krông Búk hạ (thuộc thôn 4, xã Ea Kly) xe máy của anh Th. tông vào bên trái cửa xả nước.

Vụ tai nạn khiến anh Th. rơi xuống khu vực cửa xả sâu khoảng 5m, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị dính lại ở lan can cầu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ea Kly phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vào ngày 3/11/2025 cũng xảy ra vụ tự gây tai nạn tại tỉnh Gia Lai. Thời điểm trên, tại đường Võ Nguyên Giáp (khu phố Tăng Long 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), xe máy mang BKS 77AB-117.62 do Trịnh Hoàng N. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn Đông) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, chở phía sau Huỳnh Ngọc D. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn) và Trần Lê Quốc N. (SN 2010, trú phường Hoài Nhơn Đông).

Khi đến đoạn đường nói trên, xe máy do Trịnh Hoàng N. điều khiển đã tự đâm vào trụ mái hiên của một nhà dân ven đường Võ Nguyên Giáp.

Vụ tai nạn khiến N. tử vong tại chỗ; hai người đi cùng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Kết quả xác minh cho thấy người điều khiển xe chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm và thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Cả 3 nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm.