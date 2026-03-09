Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cục CSGT lên tiếng về thông tin CSGT dùng xe công vụ chắn ngang đường

  • Thứ hai, 9/3/2026 16:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cục CSGT thông tin về việc trên mạng xã hội cho rằng CSGT dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng xe vi phạm ở QL4C, Minh Tân, Tuyên Quang.

Hình ảnh cắt từ video.

Theo thông tin từ Cục CSGT, liên quan hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng CSGT sử dụng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện vi phạm tại Km23+100 Quốc lộ 4C, thuộc xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh, không có việc CSGT dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành đúng quy trình công tác, đúng quy định của Bộ Công an. Thời điểm trên, xe công vụ đang lùi vào vị trí đỗ an toàn để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại một điểm.

Do đoạn đường thẳng, hẹp, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên tổ công tác đã bố trí cán bộ cảnh báo phương tiện từ hai hướng nhằm bảo đảm an toàn.

Nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng bản chất sự việc. Đoạn video lan truyền chỉ là một phần hình ảnh bị cắt ghép, không phản ánh đầy đủ diễn biến toàn bộ vụ việc, dẫn đến một số tài khoản đăng tải, bình luận gây hiểu nhầm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đã chia sẻ, ủng hộ lực lượng CSGT và đề nghị nhìn nhận sự việc một cách khách quan.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Đề nghị người dân tiếp nhận thông tin trên không gian mạng một cách chọn lọc, kiểm chứng từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/cuc-csgt-len-tieng-ve-thong-tin-csgt-dung-xe-cong-vu-chan-ngang-duong-de-dung-phuong-tien-post1825991.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cục CSGT Tuyên Quang CSGT Cảnh sát giao thông Cục CSGT Tai nạn Giao thông

