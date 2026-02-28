Xe biển xanh bị 'tố' vi phạm giao thông, tài xế bị phạt gần 40 triệu

Sau phản ánh của người dân về xe biển xanh chở hàng hóa cồng kềnh trên nóc xe. Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện gần 40 triệu đồng.

Ngày 28/2, liên quan đến vụ việc trên, Cục CSGT cho biết đơn vị đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, xử lý đối với phản ánh vi phạm. Cụ thể là việc xe biển xanh có hành vi chở hàng hóa cồng kềnh trên nóc xe.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã mời anh Dương Văn L. (SN 1983, trú tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa) - người điều khiển xe ô tô biển số 36A-000.XX (nền biển màu xanh, chữ và số màu trắng) đến trụ sở Công an xã Kim Tân để làm việc.

Quá trình làm việc, lái xe đồng ý với nội dung phản ánh hành vi vi phạm và chấp thuận chịu xử lý theo quy định của pháp luật. Qua xác minh lực lượng CSGT đã xác định xe ô tô biển số 36A-000.XX thuộc một đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh phương tiện vi phạm được người dân phản ánh.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các hành vi:

Điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 600 - 800 nghìn đồng; Điều khiển xe có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên, quy định tại điểm b khoản 6 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, quy định tại điểm c khoản 4 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 400 - 600 nghìn đồng. Tổng mức tiền phạt đối với lái xe Dương Văn L. là 6,2 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là cơ quan hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm: Đưa phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông, quy định tại điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 20 - 24 triệu đồng; Không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định, quy định tại điểm h khoản 7 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 8 - 12 triệu đồng. Tổng mức tiền phạt đối với chủ phương tiện là cơ quan hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa là 32 triệu đồng.

Clip ghi lại xe biển xanh chở hàng hóa cồng kềnh trên nóc.

Theo Cục CSGT, mọi hành vi vi phạm sẽ không thoát khỏi sự giám sát của Nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT. Người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.