Người dân gửi clip tới VNeTraffic, tài xế ngược chiều bị phạt 19 triệu

  • Thứ sáu, 27/2/2026 12:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ clip người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic, CSGT Ninh Bình đã xác minh, xử phạt tài xế đi ngược chiều 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông cùng nội dung phản ánh do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình (PC08) đã giao Đội CSGT đường bộ số 3 xác minh, làm rõ vụ việc.

Người dân ghi lại hình ảnh xe ôtô đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 38 ở Ninh Bình.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định, lúc 13h06 ngày 24/2, tại tuyến Quốc lộ 38, đoạn qua phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, tài xế Nguyễn Kim D. (SN 1992, trú tại Duy Tiên, Ninh Bình) lái ôtô mang biển kiểm soát 90A-348.xx đi ngược chiều trên tuyến đường có cắm biển “Cấm đi ngược chiều”.

Ngày 26/2, tài xế D. được mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, người này thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung clip phản ánh.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế D. Với lỗi điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường có biển cấm, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian qua, việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm giao thông qua các kênh chính thức, trong đó có ứng dụng VNeTraffic, đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng; đồng thời tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

