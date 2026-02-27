Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nguyên nhân tai nạn hai xe khách ở Lạng Sơn

  • Thứ sáu, 27/2/2026 12:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan chức năng xác định, xe khách 16 chỗ đi không đúng làn đường và lao sang phần đường ngược chiều, tông trực diện xe giường nằm khiến 6 người thương vong.

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và ôtô 16 chỗ khiến một người chết, 5 người bị thương.

Xe khach anh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do N.T.Đ (SN 1984, trú tại thôn Pắc Cú, xã Thuỵ Hùng, tỉnh Lạng Sơn) lái ôtô khách 16 chỗ đi không đúng làn đường quy định (làn đường ngược chiều).

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra vào khoảng 5h ngày 27/2, tại Km76 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe giường nằm 44 chỗ BKS 37G-001.41 do ông N.M.T. (SN 1976, trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) cầm lái, chạy theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Trên xe có 2 lái xe, 1 phụ xe và 10 hành khách.

Xe khách 16 chỗ BKS 29B-113.77 do anh N.T.Đ (SN 1984, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Trên xe có 1 lái xe, 1 phụ xe và 5 hành khách.

Khi đến Km76 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, hai xe trên xảy ra va chạm.

Xe khach anh 2

Vụ va chạm khiến vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

Vụ va chạm khiến vợ tài xế xe 16 chỗ là chị N.T.P (SN 1987, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn), ngồi ghế phụ phía trước, tử vong. Ngoài ra, 5 người khác trên xe này bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Tại nạn thảm khốc giữa hai xe khách, 6 người thương vong

Vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ xảy ra sáng 27/2 trên Quốc lộ 1 khiến 6 người thương vong, trong đó vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

4 giờ trước

Nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Hà Nội

Theo Cục CSGT, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu đường sắt, sau đó bị mắc kẹt trên đường ray và bị tàu hoả húc văng.

25:1518 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

