Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thanh niên tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư

  • Thứ sáu, 13/3/2026 12:48 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Sáng 13/3, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư Khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội).

Nhay lau anh 1

Hình ảnh camera ghi lại nam thanh niên đi thang máy lên tầng cao chung cư.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng cao tòa nhà E xuống dưới.

Người dân cho biết, trước thời điểm phát hiện sự việc, qua camera giám sát ghi lại nam thanh niên đi vào thang máy tòa nhà và lên tầng cao chung cư.

Không lâu sau đó một tiếng động lớn phát ra tại khu vực sảnh DE5. Khi tới kiểm tra thì người dân phát hiện sự việc và báo cho cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe tải biến dạng kỳ quái, phụ xe tử vong

Ngày 12/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

21 giờ trước

Tài xế xe máy văng hàng chục mét, tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường Ngọc Hồi qua đường sắt vào ngõ 210, bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Nạn nhân bị văng ra xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

06:22 9/3/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/ha-noi-nam-thanh-nien-tu-vong-sau-khi-roi-tu-tang-cao-chung-cu-post1827098.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nhảy lầu Hà Nội Thanh niên Tử vong Chung cư Tự tử Nhảy lầu

    Đọc tiếp

    Tu gian kho den khat vong phung su hinh anh

    Từ gian khó đến khát vọng phụng sự

    1 giờ trước 11:50 13/3/2026

    0

    Có những người đi lên từ nghèo khó không chỉ để đổi thay số phận mình, mà còn để trở thành tiếng nói cho những người cùng hoàn cảnh. PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh là một chân dung như vậy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý