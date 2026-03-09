Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế xe máy văng hàng chục mét, tử vong sau va chạm với tàu hỏa

  • Thứ hai, 9/3/2026 06:22 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường Ngọc Hồi qua đường sắt vào ngõ 210, bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Nạn nhân bị văng ra xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

Tau hoa anh 1

Tàu hỏa va trúng người đàn ông đi xe máy qua.

Theo thông tin từ người dân, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/3, tại khu tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 17L1-60XX lưu thông trên đường Ngọc Hồi đi Thường Tín. Khi đến khu vực ngõ 210, người này đi qua lối dân sinh tự mở sang đường sắt.

Ngay sau đó, tàu SE19 đi tới và va chạm với nạn nhân. Vụ việc khiến người đàn ông cùng xe máy văng xa hàng chục mét.

Tau hoa anh 2

Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do bị thương quá nặng, nạn nhân tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Bước đầu xác định tài xế là Đ.H.Y (SN 1974, trú tại Hà Nội).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tàu hỏa húc xe tải

Trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải ở Ngọc Hồi, Hà Nội, nạn nhân tử vong được xác định là nam tài xế xe tải cố tình vượt qua đường sắt mặc dù có báo hiệu tàu hỏa đi qua.

06:52 26/2/2026

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội

Vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách số hiệu SE3 và ôtô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tối 25/2 khiến đầu xe tải nát hoàn toàn, bị hất văng xa cả trăm mét.

23:37 25/2/2026

Tàu hỏa húc văng xe tải trong đêm ở Hà Nội

Tối 25/2, chiếc xe tải trong lúc cố gắng vượt qua đường sắt đã bị tàu hỏa SE3 húc văng, khiến đầu máy hư hỏng nặng, giao thông đường sắt bị ảnh hưởng.

22:11 25/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/ha-noi-tai-xe-xe-may-vang-xa-hang-chuc-met-tu-vong-sau-va-cham-voi-tau-hoa-post1825849.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tàu hỏa Tàu hỏa Xe máy Tai nạn Giao thông Văn Điển

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý