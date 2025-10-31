Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
6 người đi cứu trợ bị lật ghe giữa mưa lũ tại Huế

  • Thứ sáu, 31/10/2025 05:25 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Một đoàn gồm 6 người trên đường đi cứu trợ dân vùng lũ tại TP Huế đã bị lật ghe nhưng may mắn được lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.

Sáng 30/10, đoàn gồm 6 người do anh Nguyễn Đắc Quý (trú thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền) dẫn đầu đã ngồi ghe đến cứu trợ người dân thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền (TP Huế). Thời điểm này, trên ghe còn có hàng cứu trợ gồm khoảng 50 thùng mì ăn liền, 10 thùng sữa và 5 thùng nước suối.

Cuu tro lat ghe anh 1

Công an xã Quảng Điền triển khai lực lượng ứng cứu đoàn cứu trợ gặp nạn. Ảnh: CACC.

Khoảng 12h30, khi di chuyển qua khu vực cánh đồng nước phía nam trụ sở Công an xã Quảng Điền (TP Huế), ghe bất ngờ bị lật do nước xiết và gió mạnh.

Phát hiện sự việc, lực lượng trực ban Công an xã Quảng Điền đã huy động hai canô và một chiếc ghe kịp thời ứng cứu, đưa toàn bộ 6 người cùng số hàng cứu trợ đến nơi an toàn. Sau đó, đoàn cứu trợ được hỗ trợ hai ghe khác để tiếp tục hành trình mang hàng hóa đến với người dân vùng ngập lụt sâu.

Cuu tro lat ghe anh 2

Đưa đoàn cứu trợ gặp nạn cùng hàng hóa đến nơi an toàn. Ảnh: CACC.

Được biết, đến chiều cùng ngày, đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại TP Huế những ngày vừa qua đã làm hai người chết và 6 người mất tích. Các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương hiện khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/6-nguoi-di-cuu-tro-bi-lat-ghe-giua-mua-lu-tai-hue-post1791979.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

Cứu trợ lật ghe Lũ lịch sử lật ghe Huế Người cứu trợ

