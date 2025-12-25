Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm dịp Tết dương lịch 2026

Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô.

Ngày 25/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, cán bộ Thủ đô đón Tết Dương lịch năm 2026; hăng say thi đua công tác, học tập, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn năm 2026; tạo tâm thế, khí thế trách nhiệm cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển, hùng mạnh và thịnh vượng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 đến 00h00 ngày 1/1/2026.

Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô, gồm: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm; trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; tại khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm; tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ; tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Tổng số đạn pháo hoa sử dụng gồm 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn ấn tượng.