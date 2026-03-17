Hình ảnh bất ngờ ở đường Vành đai 2,5

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài 420 m, tổng diện tích đất cần thu hồi là 21.459,7 m². Việc giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến 329 hộ gia đình và 9 tổ chức trên địa bàn.

Đường vành đai 2,5 Hà Nội là tuyến giao thông dài khoảng 20 km, nối từ Phú Thượng (phường Tây Hồ) đến Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải ùn tắc cho Vành đai 2 và 3, kết nối phía Tây và Nam thành phố. Ảnh: Google Maps.

Sau hơn một tháng triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phần lớn công trình nằm trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ. Trong thời gian vừa qua, nhiều hộ dân sinh sống tại phạm vi dự án đã chủ động di chuyển tài sản, đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Hàng loạt máy móc, thiết bị được huy động, phục vụ công tác tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Sau khi các công trình được tháo dỡ, phần mặt bằng rộng lớn chạy dọc tuyến dự án Vành đai 2,5 dần lộ diện.

"Tuyến Vành đai 2,5 đã có quy hoạch từ nhiều năm nay, nhưng nhiều năm nay việc giải tỏa thi công rất chậm. Vậy mà chỉ mới hơn một tháng thôi, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra khẩn trương, tuyến đường này đã có sự thay đổi rõ rệt khiến tôi bất ngờ. Không chỉ Vành đai 2,5, nhiều công trình hạ tầng trên toàn Hà Nội đều có chung không khí làm việc khẩn trương và tiến độ nhanh chóng. Đây là điều rất đáng mừng", ông Nguyễn Ngọc Sang (67 tuổi, phường Cầu Giấy) nói.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng về cơ bản đã hoàn tất. Các công trình còn lại dự kiến được tháo dỡ trong quý I, tạo điều kiện để khởi công xây dựng tuyến đường.

Cùng lúc đó, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Yên Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của thành phố. Hình ảnh trên cao tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực đường Trung Kính - Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng sắp giải tỏa.

Nhiều vị trí nằm trong phạm vi dự án đã được bàn giao, quây tôn, cắm biển thông báo để phục vụ thi công công trình Vành đai 2,5. Hình ảnh tại một phần chùa Trung Kính đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Một khu phố nằm trong ngõ Trung Kính có vị trí sát với mặt đường Vành đai 2,5 sau khi giải tỏa. Tại phường Yên Hòa, các công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập và hoàn thiện phương án bồi thường đang được triển khai khẩn trương theo tiến độ đề ra.

Khu chợ tạm Trung Hòa thuộc diện giải tỏa đã hoàn tất bàn giao mặt bằng, hiện được quây tôn và dán thông báo.

Không gian bên trong khu chợ tạm Trung Hòa sau khi các tiểu thương thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng chờ đơn vị thi công có phương án tiếp theo để triển khai dự án.

Phố Trung Kính hiện hữu có mặt đường nhỏ hẹp, chỉ có hai làn xe, vì vậy luôn gặp tình trạng ùn tắc vào khung giờ cao điểm.

Khi hoàn thành, dự án đường vành đai 2,5 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, giảm tải cho các trục đường hiện hữu và mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Sau 50 năm sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội) đã có nhiều hạng mục xuống cấp, dự kiến sẽ được phá dỡ để xây mới 3 chung cư cao 34 tầng.

Hàng loạt dự án chống ngập khẩn cấp khắp Hà Nội đang được khẩn trương thi công, với mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 5.579 tỷ đồng .

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.