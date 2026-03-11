Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khu tập thể 50 năm tuổi sắp phá dỡ để xây chung cư

  • Thứ tư, 11/3/2026 08:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 50 năm sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội) đã có nhiều hạng mục xuống cấp, dự kiến sẽ được phá dỡ để xây mới 3 chung cư cao 34 tầng.

khu tap the 3 tang anh 1

Khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội) được xây dựng trong giai đoạn 1970-1985, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D. Khu tập thể có 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu. UBND phường Hà Đông đang tổ chức lấy ý kiến người dân về kế hoạch cải tạo thành 3 tòa chung cư cao 34 tầng.
khu tap the 3 tang anh 2

Vị trí khu tập thể rộng 11.700 m2 nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông). Ảnh: Google Maps.
khu tap the 3 tang anh 3

Theo kết luận của Sở Xây dựng Hà Nội, khu tập thể 3 tầng gồm 3 dãy nhà A, B, C được xếp vào mức độ nguy hiểm cấp C - tức khả năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường.
khu tap the 3 tang anh 4

Sau khoảng 50 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng các yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng và điều kiện sinh hoạt theo quy chuẩn hiện hành. Hiện phần lớn căn hộ vẫn có người dân sinh sống.
khu tap the 3 tang anh 5khu tap the 3 tang anh 6khu tap the 3 tang anh 7khu tap the 3 tang anh 8

Nhiều hạng mục kết cấu của tòa nhà xuất hiện tình trạng bong tróc bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm dột kéo dài.
khu tap the 3 tang anh 9

Hệ thống điện, nước lạc hậu, thiếu phương tiện phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người sử dụng.
khu tap the 3 tang anh 10

Sau nhiều năm sử dụng, phần mái được lợp ngói dần xuống cấp, xô lệch gây thủng mái. Nhiều hộ dân phải tự lắp mái tôn gia cố mái nhà để đối phó mưa bão.
khu tap the 3 tang anh 11

Bà Vũ Hồng Quy (82 tuổi) sinh sống tại dãy A từ năm 1976. Theo bà, trước đây, việc cải tạo khu tập thể nhẽ ra có thể đã được triển khai từ nhiều năm qua, tuy nhiên cần sự đồng thuận hoàn toàn của cư dân nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi sống ở đây khoảng 50 năm rồi, nên ai cũng mong việc xây dựng lại khu tập thể để nhà cửa khang trang hơn. Khoảng 4 năm trước, nếu người dân đồng thuận 100% chủ trương thì chắc bây giờ tôi đã có nhà mới. Hy vọng trong thời gian xây dựng và cải tạo, tôi được hỗ trợ chính sách đền bù, có nơi ở tạm phù hợp và thuận tiện đi lại", bà Quy chia sẻ.
khu tap the 3 tang anh 12

"Có lần mảng vữa trên trần rơi xuống phía dưới đầu người đang đi dưới hành lang, từ đó các hộ dân sinh sống ở đây đều đồng thuận góp tiền mua tôn lắp lên trần để che chắn, đồng thời còn tránh dột nước khi thời tiết mưa", bà Quy nói.
khu tap the 3 tang anh 13

Tình trạng sử dụng mái tôn cơi nới theo dạng "chuồng cọp", lấn chiếm không gian chung cũng diễn ra tại nhiều khu vực tại khu tập thể.
khu tap the 3 tang anh 14

Các căn hộ tại khu tập thể hiện hữu có diện tích trên sổ đỏ khoảng 40-62 m2.

khu tap the 3 tang anh 15

Không gian bếp và nhà vệ sinh tại nhiều căn hộ chật hẹp, ẩm thấp và thiếu nhiều tiện nghi, gây khó khăn cho việc sinh hoạt hàng ngày.
khu tap the 3 tang anh 16

Ông V (80 tuổi, sinh sống tại dãy B) cho biết nhiều năm nay, người dân phải tự bỏ tiền sửa chữa, cải tạo căn hộ trong khu tập thể để duy trì sinh sống ổn định. "Chủ trương cải tạo khu tập thể thực ra đã được đề cập từ hơn 10 năm trước. Trước đây, từng có một số doanh nghiệp đến khảo sát và trao đổi với cư dân về phương án cải tạo, bao gồm hệ số đền bù và chi phí hỗ trợ thuê nhà trong thời gian xây dựng. Tuy nhiên, các kế hoạch đó sau này đều dừng lại. Quan trọng nhất vẫn là phải có thỏa thuận hợp lý của chủ đầu tư thì cư dân mới yên tâm di dời và ủng hộ dự án,” ông nói.
khu tap the 3 tang anh 17

Theo dự thảo kế hoạch, khu đất hiện hữu sẽ được xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Tầng 1 bố trí dịch vụ, thương mại, phòng trực phòng cháy chữa cháy, ban quản lý và phòng gửi trẻ. Tầng 2 đến tầng 4 dành cho bãi đỗ xe, phòng sinh hoạt cộng đồng và phòng gửi trẻ. Tầng 5 đến tầng 34 là căn hộ ở.
khu tap the 3 tang anh 18

Về tái định cư, toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ sau khi công trình hoàn thành. Chủ sở hữu căn hộ tầng 1 được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; căn hộ từ tầng 2 trở lên áp dụng hệ số K từ 1 đến 1,5 lần.

Đại công trình chống ngập 5.600 tỷ đồng tất bật thi công khắp Hà Nội

Hàng loạt dự án chống ngập khẩn cấp khắp Hà Nội đang được khẩn trương thi công, với mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 5.579 tỷ đồng.

14:00 7/3/2026

Toàn cảnh đoạn vành đai được đề xuất mở rộng với 21.300 tỷ

Tuyến đường Láng kéo dài 4 km từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy vừa được Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng lên 53,5 m với tổng mức đầu tư hơn 21.300 tỷ đồng.

11:00 2/3/2026

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm nát xe tải ở Hà Nội

Vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách số hiệu SE3 và ôtô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tối 25/2 khiến đầu xe tải nát hoàn toàn, bị hất văng xa cả trăm mét.

23:37 25/2/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Đinh Hà - Bình Huy

khu tập thể 3 tầng Hà Nội khu tập thể 3 tầng hà đông cải tạo phá dỡ hà nội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý