Khu tập thể 50 năm tuổi sắp phá dỡ để xây chung cư

Bà Vũ Hồng Quy (82 tuổi) sinh sống tại dãy A từ năm 1976. Theo bà, trước đây, việc cải tạo khu tập thể nhẽ ra có thể đã được triển khai từ nhiều năm qua, tuy nhiên cần sự đồng thuận hoàn toàn của cư dân nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi sống ở đây khoảng 50 năm rồi, nên ai cũng mong việc xây dựng lại khu tập thể để nhà cửa khang trang hơn. Khoảng 4 năm trước, nếu người dân đồng thuận 100% chủ trương thì chắc bây giờ tôi đã có nhà mới. Hy vọng trong thời gian xây dựng và cải tạo, tôi được hỗ trợ chính sách đền bù, có nơi ở tạm phù hợp và thuận tiện đi lại", bà Quy chia sẻ.