Khu tập thể 50 năm tuổi sắp phá dỡ để xây chung cư

Khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội) được xây dựng trong giai đoạn 1970-1985, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D. Khu tập thể có 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu. UBND phường Hà Đông đang tổ chức lấy ý kiến người dân về kế hoạch cải tạo thành 3 tòa chung cư cao 34 tầng.
Vị trí khu tập thể rộng 11.700 m2 nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông). Ảnh: Google Maps.
Theo kết luận của Sở Xây dựng Hà Nội, khu tập thể 3 tầng gồm 3 dãy nhà A, B, C được xếp vào mức độ nguy hiểm cấp C - tức khả năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường.
Sau khoảng 50 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng các yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng và điều kiện sinh hoạt theo quy chuẩn hiện hành. Hiện phần lớn căn hộ vẫn có người dân sinh sống.
Nhiều hạng mục kết cấu của tòa nhà xuất hiện tình trạng bong tróc bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm dột kéo dài.
Hệ thống điện, nước lạc hậu, thiếu phương tiện phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người sử dụng.
Sau nhiều năm sử dụng, phần mái được lợp ngói dần xuống cấp, xô lệch gây thủng mái. Nhiều hộ dân phải tự lắp mái tôn gia cố mái nhà để đối phó mưa bão.
Bà Vũ Hồng Quy (82 tuổi) sinh sống tại dãy A từ năm 1976. Theo bà, trước đây, việc cải tạo khu tập thể nhẽ ra có thể đã được triển khai từ nhiều năm qua, tuy nhiên cần sự đồng thuận hoàn toàn của cư dân nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi sống ở đây khoảng 50 năm rồi, nên ai cũng mong việc xây dựng lại khu tập thể để nhà cửa khang trang hơn. Khoảng 4 năm trước, nếu người dân đồng thuận 100% chủ trương thì chắc bây giờ tôi đã có nhà mới. Hy vọng trong thời gian xây dựng và cải tạo, tôi được hỗ trợ chính sách đền bù, có nơi ở tạm phù hợp và thuận tiện đi lại", bà Quy chia sẻ.
"Có lần mảng vữa trên trần rơi xuống phía dưới đầu người đang đi dưới hành lang, từ đó các hộ dân sinh sống ở đây đều đồng thuận góp tiền mua tôn lắp lên trần để che chắn, đồng thời còn tránh dột nước khi thời tiết mưa", bà Quy nói.
Tình trạng sử dụng mái tôn cơi nới theo dạng "chuồng cọp", lấn chiếm không gian chung cũng diễn ra tại nhiều khu vực tại khu tập thể.
Các căn hộ tại khu tập thể hiện hữu có diện tích trên sổ đỏ khoảng 40-62 m2.
Không gian bếp và nhà vệ sinh tại nhiều căn hộ chật hẹp, ẩm thấp và thiếu nhiều tiện nghi, gây khó khăn cho việc sinh hoạt hàng ngày.
Ông V (80 tuổi, sinh sống tại dãy B) cho biết nhiều năm nay, người dân phải tự bỏ tiền sửa chữa, cải tạo căn hộ trong khu tập thể để duy trì sinh sống ổn định. "Chủ trương cải tạo khu tập thể thực ra đã được đề cập từ hơn 10 năm trước. Trước đây, từng có một số doanh nghiệp đến khảo sát và trao đổi với cư dân về phương án cải tạo, bao gồm hệ số đền bù và chi phí hỗ trợ thuê nhà trong thời gian xây dựng. Tuy nhiên, các kế hoạch đó sau này đều dừng lại. Quan trọng nhất vẫn là phải có thỏa thuận hợp lý của chủ đầu tư thì cư dân mới yên tâm di dời và ủng hộ dự án,” ông nói.
Theo dự thảo kế hoạch, khu đất hiện hữu sẽ được xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Tầng 1 bố trí dịch vụ, thương mại, phòng trực phòng cháy chữa cháy, ban quản lý và phòng gửi trẻ. Tầng 2 đến tầng 4 dành cho bãi đỗ xe, phòng sinh hoạt cộng đồng và phòng gửi trẻ. Tầng 5 đến tầng 34 là căn hộ ở.
Về tái định cư, toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ sau khi công trình hoàn thành. Chủ sở hữu căn hộ tầng 1 được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; căn hộ từ tầng 2 trở lên áp dụng hệ số K từ 1 đến 1,5 lần.
