CSGT Quảng Trị xác minh ôtô tiến lùi bất thường giữa đường

Video đăng tải trên mạng xã hội thể hiện xe ôtô màu đen dừng giữa đường rồi tiến lên, lùi lại nhiều lần khiến phương tiện phía sau không di chuyển được.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đang thực hiện xác minh và sẽ mời tài xế liên quan lên làm việc sau khi mạng xã hội xuất hiện một video với nội dung xe ôtô màu đen BKS 73A-364.xx... dừng giữa đường rồi tiến lên và lùi lại nhiều lần khiến phương tiện phía sau không di chuyển được.

Chiếc ôtô màu đen xuất hiện trong clip có động thái di chuyển "lạ" cản trở người đi đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin camera hành trình của một ôtô màu đỏ di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) ghi lại thì có một xe ôtô màu đen BKS 73A-364.xx...dừng giữa đường khiến xe này không thể di chuyển.

Sau đó, ôtô màu đen BKS 73A-364.xx... tiếp tục tiến lên một đoạn rồi lùi lại và dừng giữa đường. Nhiều người dân đi sau bức xúc vì không thể di chuyển do tuyến đường này chỉ có 2 làn đường.

Trong video này, có lọt tiếng người nói thông tin về chủ của chiếc xe.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Linh chính là tài xế dùng hai ôtô đậu trên đường dân sinh để "khóa đầu, khóa đuôi" phương tiện của 1 người dân khác vào ngày mùng 2 Tết.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 18.2 (mùng 2 Tết), anh P.A.T (ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ôtô màu đen loại 5 chỗ lưu thông trên đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) để đi chúc tết người thân thì gặp một ôtô màu trắng của Nguyễn Viết Linh đỗ chiếm gần hết lối đi.

Khi anh T. đề nghị Nguyễn Viết Linh di chuyển chiếc xe thì tài xế này không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau để "khoá đầu, khóa đuôi". Anh T. sau đó trình báo sự việc cho Công an phường Trần Phú.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú có mặt tại hiện trường thì sự việc mới được giải quyết.

Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, tài xế Linh còn phát ngôn mang tính khoe khoang mối quan hệ và tài sản.

Cơ quan chức năng xác định tài xế Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng và có lời nói thách thức.