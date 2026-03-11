Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong hang Chia trên đất Lào

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực hang núi tại Lào.

Ngày 10/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh vừa phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại khu vực hang Chia, núi Hin Đăm, thuộc bản Noong Pát, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Khu vực núi đá nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt được phát hiện trong quá trình đơn vị tổ chức khảo sát, tìm kiếm thông tin về các phần mộ liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ nhận được nguồn tin do ông Dia Tu (trú tại bản Na Xuồng, huyện Viêng Thoong) cung cấp về một phần mộ liệt sĩ tại khu vực hang Chia, thuộc núi Hin Đăm, trước đây là bản Hin Đăm.

Bộ đội cất bốc, di chuyển hài cốt về khu vực đóng quân.

Hàng chục viên đạn cùng các di vật được khai quật.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng quy tập đã hành quân đến khu vực bản Hin Đăm cũ để kiểm tra, khảo sát thực địa. Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo, như: tăng ni-lon đã rách nát, áo phai màu và mục nát, khâu đeo dây súng, 45 viên đạn AK và 5 lọ thuốc quân y.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành cất bốc, đưa hài cốt về khu vực đóng quân, lập hồ sơ theo quy định, đồng thời tổ chức chăm sóc, hương khói và bảo quản chu đáo, bảo đảm an toàn.