Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong hang Chia trên đất Lào

  • Thứ tư, 11/3/2026 06:44 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực hang núi tại Lào.

Ngày 10/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh vừa phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại khu vực hang Chia, núi Hin Đăm, thuộc bản Noong Pát, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Liet si anh 1

Khu vực núi đá nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt được phát hiện trong quá trình đơn vị tổ chức khảo sát, tìm kiếm thông tin về các phần mộ liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ nhận được nguồn tin do ông Dia Tu (trú tại bản Na Xuồng, huyện Viêng Thoong) cung cấp về một phần mộ liệt sĩ tại khu vực hang Chia, thuộc núi Hin Đăm, trước đây là bản Hin Đăm.

Liet si anh 2

Bộ đội cất bốc, di chuyển hài cốt về khu vực đóng quân.
Liet si anh 3

Hàng chục viên đạn cùng các di vật được khai quật.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng quy tập đã hành quân đến khu vực bản Hin Đăm cũ để kiểm tra, khảo sát thực địa. Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo, như: tăng ni-lon đã rách nát, áo phai màu và mục nát, khâu đeo dây súng, 45 viên đạn AK và 5 lọ thuốc quân y.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành cất bốc, đưa hài cốt về khu vực đóng quân, lập hồ sơ theo quy định, đồng thời tổ chức chăm sóc, hương khói và bảo quản chu đáo, bảo đảm an toàn.

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ, có di vật bút máy khắc tên

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có cây bút máy khắc tên “Vương Chí Cao”.

06:36 16/1/2026

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tại An Giang

Sáng 11/1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

14:16 11/1/2026

Một thế hệ lo âu

Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.

https://tienphong.vn/tim-thay-hai-cot-liet-si-trong-hang-chia-tren-dat-ban-lao-post1826394.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Liệt sĩ Hà Tĩnh Liệt sĩ Hang Chia Lào Hài cốt Hà Tĩnh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý