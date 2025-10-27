Bắt đối tượng thứ 4 trong nhóm người nước ngoài sát hại lái xe taxi
Vào khoảng 11h, ngày 27/10, đối tượng thứ tư, nam giới khoảng 30 tuổi, người Trung Quốc, nghi phạm cùng đồng bọn giết hại lái xe taxi Lạng Sơn, đã sa lưới.
Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.
Tối 24/10, một cửa hàng chuyên bán vật dụng điện – nước trên đường Thống Nhất (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.
Đôi nam nữ đang ở trong phòng trọ ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm theo hung khí lao vào chém dã man khiến cả hai nhập viện.
Đang chăm con điều trị tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An), B.V.V. (SN 1996, trú xã Quế Phong, Nghệ An) bất ngờ dọa ném một cháu bé trong phòng bệnh.
Ngày 23/10, Công an TPHCM cho biết đang xác minh, làm rõ clip hai nữ sinh trên xe máy, trong đó em ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và “phì phèo” điếu thuốc khi đang di chuyển.
Do lượng mưa lớn từ rạng sáng, khu vực cầu Quan, TP.HCM bị ngập sâu, nhiều xe chết máy, học sinh và người đi đường không thể di chuyển.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM đã giải cứu hơn 100 người trong khu vực bị nước nhấn chìm vào rạng sáng nay (23/10).
Chiều 22/10, mạng xã hội chia sẻ đoạn video, ghi lại cảnh sét đánh trúng sân bóng trong lúc nhiều người đang có mặt.
Chiều 20/10, một tài xế ở Nghệ An không dừng xe theo hiệu lệnh, điều khiến ôtô đâm trực diện, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo.
Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại căn hộ tầng cao của chung cư Rivergate Residence ở phường Khánh Hội, TP.HCM chiều 20/10.