Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam

Ngày 30/10, máy bay của Liên bang Nga hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, chở theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Lô hàng viện trợ bao gồm lương thực, lều bạt, các nhu yếu phẩm và thuốc men.

Máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga chở hàng viện trợ khẩn cấp cho người dân Việt Nam ở các tỉnh hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Ảnh: Đại sứ quán Nga.

Đại sứ quán Nga tại Hà Nội cho biết, khoản hỗ trợ này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Liên bang Nga, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

Trong những ngày qua, các tỉnh thành ở miền Trung Việt Nam, như: Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, đối mặt với ngập lụt nghiêm trọng khi mức lũ vượt đỉnh lịch sử, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Trước đó, các tỉnh thành miền Bắc, nhất là Thái Nguyên, đã trải qua đợt lũ hiếm thấy trong lịch sử.

Tính đến ngày 25/10, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã viện trợ, cam kết viện trợ cho Việt Nam tổng số tiền và hiện vật hơn 9,39 triệu USD (tương đương khoảng hơn 240 tỷ đồng ).

Các khoản hỗ trợ gồm tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở nhiều tỉnh và thành phố.