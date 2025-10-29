Thủ tướng chủ trì họp khẩn ứng phó mưa lũ miền Trung

7h sáng 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng dự có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại điểm cầu thành phố Huế; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu m3 và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu m3 cho hạ du.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất sớm và tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ kịp thời hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình. Đã sơ tán trên 7.000 hộ với trên 21.000 người tại các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai ứng phó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất.

Các địa phương cần huy động lực lượng, đặc biệt là lực lượng vũ trang, rà soát các khu vực đang ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Kiên quyết di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Tiếp cận những nơi ngập sâu chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân. Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút.

Khẩn trương tổng hợp thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, nhất là gạo cứu đói, giống cây trồng, hóa chất khử nước gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Y tế để xuất cấp hỗ trợ kịp thời đến người dân.

Tiếp tục theo dõi vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và không làm gia tăng lũ cho hạ du. Khẩn trương kiểm tra, có ngay các phương án khắc phục sự cố, cung cấp lại thông tin, điện lưới ngay khi đảm bảo an toàn.

Khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục, thông các tuyến đường giao thông, nhất là các tuyến đường quốc lộ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng sẵn sàng thực hiện theo nhiệm vụ để xử lý các vấn đề phát sinh khi diễn biến lũ còn phức tạp, kéo dài.

Từ điểm cầu TP. Huế, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, công tác chỉ đạo đã kịp thời, công tác dự báo khá chính xác. Vì vậy công tác ứng phó, phòng chống của các địa phương, đặc biệt là ở TP. Huế triển khai nhìn chung bài bản, đặc biệt là các lực lượng quân đội, công an cũng đã chủ động và tích cực tham gia ngay từ đầu. Đến nay, mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại TP. Huế rất lớn, với 32/40 xã, phường, tuy nhiên, người dân và chính quyền địa phương hai cấp đã nỗ lực ứng phó, cấp ủy, chính quyền quan tâm sát sao đến tình hình của nhân dân.

Hiện nay, nước lũ ở TP. Huế đã rút khá nhanh, nên trong những ngày tới, Thành phố tiếp tục theo dõi các vùng cao, các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở. Việc di dời dân từ trước vẫn được duy trì đến hết ngày 31/10. Các hoạt động khác, như giao thông và vệ sinh môi trường, cũng đã được chỉ đạo cụ thể để triển khai trong và sau lũ.

Hiện tại, TP. Huế đã huy động tàu, xuồng cứu hộ cùng các phương tiện quân sự để phục vụ các vùng ngập sâu. Quân khu 4 đang hỗ trợ trực tiếp, trong khi Quân khu 5 duy trì sẵn sàng, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” tại các đơn vị quân đội và địa phương.

Về hỗ trợ hậu lũ, TP. Huế đề xuất bổ sung vật tư tại chỗ cho các khu vực sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ huy động hóa chất, phương tiện từ dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu này.

Sáng nay, đoàn công tác của Phó thủ tướng sẽ kiểm tra một số địa phương, thăm hỏi và đánh giá tình hình các tuyến giao thông và tiếp tục kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đà Nẵng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, kịp thời, hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình.

Thủ tướng Chính phủ đã có 3 công điện chỉ đạo, giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền Trung.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương.

Tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Bảo đảm lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân. Các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lực lượng công an điều động phương tiện, lực lượng cho công tác phòng chống thiên tai.

Các bộ ngành chỉ đạo các lực lượng, tập đoàn EVN, các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để bảo đảm người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Thủ tướng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để cho các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách.

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm... để người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu thống kê, đánh giá chính xác, đầy đủ thiệt hại sau mưa lũ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Các bộ ngành phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó mưa lũ, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ.