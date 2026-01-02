Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chính quyền nói gì về tin xe bồn chạy qua bờ kè trước khi bị sập?

  • Thứ sáu, 2/1/2026 20:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên quan đến thông tin xe bồn chạy qua trước thời điểm xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (Đắk Lắk), chính quyền địa phương cho biết đây mới chỉ là phản ánh ban đầu từ người dân và đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Chiều 2/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Bá Đạt – Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (Đắk Lắk) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, vừa tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

sap bo ke anh 1

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, động viên người thân của các nạn nhân.

Liên quan đến thông tin người dân phản ánh có xe bồn lưu thông qua khu vực trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Võ Bá Đạt cho biết chính quyền đã nắm được thông tin này và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh. “Hiện đây mới là thông tin từ người dân, chưa có kết luận chính thức. Việc có hay không phương tiện lưu thông qua khu vực bờ kè trước thời điểm xảy ra sự cố sẽ do cơ quan chức năng làm rõ”, ông Đạt nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, sau khi xảy ra sạt lở, địa phương đã tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do đây là tuyến đường dân sinh, người dân vẫn thường xuyên qua lại, một số trường hợp tự ý tháo gỡ dây cảnh báo để di chuyển, gây khó khăn cho công tác quản lý.

sap bo ke anh 2

Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong.

Như Tiền Phong đưa tin vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, bốn người dân tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành gồm vợ chồng ông Bùi Xuân V. (64 tuổi), bà Lê Thị T. (64 tuổi) và vợ chồng ông Đỗ Xuân H. (62 tuổi), bà Nguyễn Thị Kim L. (58 tuổi) cùng nhau đi trồng keo lá tràm. Trong lúc đang làm việc, trời bất ngờ đổ mưa, cả nhóm tìm chỗ trú tạm dưới phần “hàm ếch” của bờ kè bê tông ven đường.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, mảng bê tông lớn bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ bốn người bên dưới. Do khối lượng bê tông quá nặng và sự việc xảy ra đột ngột, các nạn nhân đều không kịp thoát thân và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ sập bờ kè làm 4 người thiệt mạng

Chiều 2/1, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong trong vụ sập bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, làm 4 người thiệt mạng, xảy ra sáng cùng ngày.

4 giờ trước

Sập bờ kè làm 4 người tử vong: Địa phương từng cắm biển cấm xe chạy

Đoạn kè qua thôn Lạc Mỹ hư hỏng nặng sau lũ, từng được cắm biển cấm phương tiện qua lại nhưng biển bị tháo dỡ trước khi xảy ra vụ sập kè làm 4 người chết.

6 giờ trước

Cận cảnh hiện trường vụ sập bờ kè làm 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Theo người dân, lúc 4 nạn nhân trú mưa dưới bờ kè thì có xe trọng tải nặng chạy ngang qua, mảng bê tông đổ sập vùi lấp khiến cả 4 người tử vong.

8 giờ trước

https://tienphong.vn/chinh-quyen-noi-gi-ve-thong-tin-xe-bon-chay-qua-truoc-thoi-diem-xay-ra-sap-bo-ke-lam-4-nguoi-chet-post1809829.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

sập bờ kè Đắk Lắk xe bồn 4 người tử vong Đắk Lắk

    Đọc tiếp

    Thoi tiet ngay 3/1: Bac Bo tiep tuc ret dam, ret hai hinh anh

    Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

    35 phút trước 21:30 2/1/2026

    0

    Ngày 3/1, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý