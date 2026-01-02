Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ sập bờ kè làm 4 người thiệt mạng

  • Thứ sáu, 2/1/2026 17:48 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Chiều 2/1, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong trong vụ sập bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, làm 4 người thiệt mạng, xảy ra sáng cùng ngày.

Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Đào Mỹ đã chia buồn sâu sắc với thân nhân các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự. Ông Đào Mỹ yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các công trình bị hư hỏng sau đợt mưa lũ vừa qua; có biện pháp cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và sớm khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, có biện pháp cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và sớm khắc phục những công trình hư hỏng sau lũ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Khu vực đường bờ kè nơi 4 nạn nhân bị thiệt mạng do bê tông đổ sập bất ngờ.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 9h30 cùng ngày. Các nạn nhân gồm vợ chồng ông Bùi Dặn (SN 1961) - bà Lê Thị Thi (SN 1961) và vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (SN 1963) - bà Nguyễn Thị Kim Linh (1967), cùng trú tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành. Các nạn nhân đi trồng keo, khi gặp trời mưa nên vào trú mưa dưới một hàm ếch của bờ kè đã bị sạt lở do mưa lũ trước đó. Mái bê tông phía trên hàm ếch bất ngờ bị gãy, đổ sập, khiến 4 người đang trú mưa tử vong.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Sập bờ kè làm 4 người tử vong: Địa phương từng cắm biển cấm xe chạy

Đoạn kè qua thôn Lạc Mỹ hư hỏng nặng sau lũ, từng được cắm biển cấm phương tiện qua lại nhưng biển bị tháo dỡ trước khi xảy ra vụ sập kè làm 4 người chết.

6 giờ trước

Cận cảnh hiện trường vụ sập bờ kè làm 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Theo người dân, lúc 4 nạn nhân trú mưa dưới bờ kè thì có xe trọng tải nặng chạy ngang qua, mảng bê tông đổ sập vùi lấp khiến cả 4 người tử vong.

9 giờ trước

Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sập

Trong lúc trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk), 4 người bị bê tông đổ sập vùi lấp, tử vong.

9 giờ trước

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

    Thoi tiet ngay 3/1: Bac Bo tiep tuc ret dam, ret hai hinh anh

    Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

    44 phút trước 21:30 2/1/2026

    0

    Ngày 3/1, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

    Chinh quyen noi gi ve tin xe bon chay qua bo ke truoc khi bi sap? hinh anh

    Chính quyền nói gì về tin xe bồn chạy qua bờ kè trước khi bị sập?

    2 giờ trước 20:37 2/1/2026

    0

    Liên quan đến thông tin xe bồn chạy qua trước thời điểm xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (Đắk Lắk), chính quyền địa phương cho biết đây mới chỉ là phản ánh ban đầu từ người dân và đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

