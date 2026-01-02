Thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ sập bờ kè làm 4 người thiệt mạng

Chiều 2/1, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong trong vụ sập bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, làm 4 người thiệt mạng, xảy ra sáng cùng ngày.

Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Đào Mỹ đã chia buồn sâu sắc với thân nhân các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự. Ông Đào Mỹ yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các công trình bị hư hỏng sau đợt mưa lũ vừa qua; có biện pháp cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và sớm khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, có biện pháp cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và sớm khắc phục những công trình hư hỏng sau lũ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Khu vực đường bờ kè nơi 4 nạn nhân bị thiệt mạng do bê tông đổ sập bất ngờ.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 9h30 cùng ngày. Các nạn nhân gồm vợ chồng ông Bùi Dặn (SN 1961) - bà Lê Thị Thi (SN 1961) và vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (SN 1963) - bà Nguyễn Thị Kim Linh (1967), cùng trú tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành. Các nạn nhân đi trồng keo, khi gặp trời mưa nên vào trú mưa dưới một hàm ếch của bờ kè đã bị sạt lở do mưa lũ trước đó. Mái bê tông phía trên hàm ếch bất ngờ bị gãy, đổ sập, khiến 4 người đang trú mưa tử vong.