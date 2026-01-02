Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sập bờ kè làm 4 người tử vong: Địa phương từng cắm biển cấm xe chạy

  • Thứ sáu, 2/1/2026 16:30 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Đoạn kè qua thôn Lạc Mỹ hư hỏng nặng sau lũ, từng được cắm biển cấm phương tiện qua lại nhưng biển bị tháo dỡ trước khi xảy ra vụ sập kè làm 4 người chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè sông Ba khiến 4 người tử vong xảy ra tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Theo thông tin từ người dân địa phương, trước thời điểm xảy ra vụ sập kè, có một số xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng chạy qua tuyến đường này. Trong khi đó, đoạn kè nói trên đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, địa phương đã lắp biển cấm phương tiện đi lại.

Bo ke anh 1

Hiện trường vụ việc.

Lãnh đạo xã Sơn Thành cho biết, sau khi phát hiện bờ kè xuống cấp sau trận lũ, địa phương đã cắm biển cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, biển cấm bị tháo dỡ nên khi tai nạn xảy ra, đã không còn biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Ngay sau vụ sập kè, chính quyền địa phương khẩn trương lắp đặt lại biển báo cấm và khoanh vùng nguy hiểm.

Bo ke anh 2

Sau sự việc thương tâm, địa phương đặt thêm biển báo "Cấm đi"

Như Báo điện tử VTC News thông tin, vào khoảng 9h30 ngày 2/1, ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961) cùng vợ là bà Lê Thị T. (sinh năm 1961), ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967) đang trồng keo con trên địa bàn thôn Lạc Mỹ thì gặp mưa lớn.

Do mưa bất ngờ, cả 4 người trú tạm dưới mảng bê tông của bờ kè (còn gọi là hầm ếch) thuộc tuyến đường nội thôn. Không may, mảng bê tông bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ 4 người bên trong. Vụ việc làm cả 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, không ai kịp thoát ra.

Các nạn nhân đều là lao động nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm rẫy, trồng keo thuê.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cận cảnh hiện trường vụ sập bờ kè làm 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Theo người dân, lúc 4 nạn nhân trú mưa dưới bờ kè thì có xe trọng tải nặng chạy ngang qua, mảng bê tông đổ sập vùi lấp khiến cả 4 người tử vong.

9 giờ trước

Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sập

Trong lúc trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk), 4 người bị bê tông đổ sập vùi lấp, tử vong.

9 giờ trước

Xác minh thư tuyệt mệnh để lại bờ kè ở Cà Mau

Ngành chức năng địa phương đang tiến hành xác minh, làm việc với người liên quan đến hình ảnh chiếc áo khoác và lá thư tuyệt mệnh tại bờ kè Nhà Mát (tỉnh Cà Mau).

16:07 27/11/2025

https://vtcnews.vn/sap-bo-ke-lam-4-nguoi-tu-vong-dia-phuong-tung-cam-bien-cam-xe-chay-ar996401.html

Minh Minh/VTCNews

Bờ kè xã Sơn Thành Cấm đi tử vong

    Đọc tiếp

    Thoi tiet ngay 3/1: Bac Bo tiep tuc ret dam, ret hai hinh anh

    Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

    40 phút trước 21:30 2/1/2026

    0

    Ngày 3/1, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

    Chinh quyen noi gi ve tin xe bon chay qua bo ke truoc khi bi sap? hinh anh

    Chính quyền nói gì về tin xe bồn chạy qua bờ kè trước khi bị sập?

    2 giờ trước 20:37 2/1/2026

    0

    Liên quan đến thông tin xe bồn chạy qua trước thời điểm xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (Đắk Lắk), chính quyền địa phương cho biết đây mới chỉ là phản ánh ban đầu từ người dân và đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý