Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác minh thư tuyệt mệnh để lại bờ kè ở Cà Mau

  • Thứ năm, 27/11/2025 16:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngành chức năng địa phương đang tiến hành xác minh, làm việc với người liên quan đến hình ảnh chiếc áo khoác và lá thư tuyệt mệnh tại bờ kè Nhà Mát (tỉnh Cà Mau).

Ngày 27/11, lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau cho biết lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo công an phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin vụ việc trên.

Thu tuyet menh Ca Mau anh 1

Hình ảnh lá thư và áo khoác để lại bờ kè ở Cà Mau.

Ngành chức năng đã liên hệ được với gia đình của người để lại lá thư trên bờ kè nhưng cha mẹ em không có ở nhà. Qua trao đổi ban đầu, gia đình cho biết người này cũng đã nhiều lần tự tử.

Trước đó, một trang fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin: “Tại bờ kè Nhà Mát có một áo khoác nữ cùng túi đen bên trong có đôi dép và một tờ giấy với nội dung... nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Nhờ mọi người chia sẻ tìm ai nhận ra chữ viết và nhìn ra số điện thoại để thông báo giúp”.

Tờ giấy để lại được người dân phát hiện có nội dung: “Nếu có duyên mà không nợ thì thôi em xin đành chôn vùi mối tình này xuống dòng sông... Em sẽ luôn ở phía sau anh... người em thương. Con thương gia đình và xin lỗi gia đình”.

Sau một giờ đăng tải, thông tin trên đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng xã hội. Hiện, công an đang xác minh, rà soát lại tất cả các mối quan hệ của người này.

Tin mới vụ người bố ôm hai con nhảy cầu

Anh Võ Văn T. (trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành.

21 giờ trước

Cứu kịp thời một học sinh lớp 11 nhảy đập tự tử

Đang đi trên cầu giao thông của công trình đập dâng Phú Phong, một học sinh lớp 11 ở tỉnh Gia Lai bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

19:00 3/11/2025

Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11 tử vong trong trường học

Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 11, Trường THPT Phú Riềng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), tử vong sau khi tự ngã xe đạp điện trong sân trường. Nạn nhân là em L.T.S. (16 tuổi, học sinh lớp 11).

21:28 13/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/xac-minh-thu-tuyet-menh-de-lai-bo-ke-o-ca-mau-post1799924.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Thư tuyệt mệnh Cà Mau Cà Mau Tự tử Nhảy cầu Thư tuyệt mệnh Nhảy cầu Nhà Mát Tự tử Nhà MÁt

    Đọc tiếp

    Tai xe xe ban tai lieu linh huc nga mo to cua CSGT hinh anh

    Tài xế xe bán tải liều lĩnh húc ngã mô tô của CSGT

    3 giờ trước 15:18 27/11/2025

    0

    Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang xác minh danh tính người điều khiển ôtô 7 chỗ nghi gắn biển số giả, có hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối Cảnh sát giao thông.

    Tin moi nhat bao so 15 Koto hinh anh

    Tin mới nhất bão số 15 Koto

    4 giờ trước 13:33 27/11/2025

    0

    Theo cơ quan khí tượng, bão số 15 hiện giật cấp 15, di chuyển chậm lại, còn loanh quanh vùng vĩ tuyến 12-13; kinh tuyến 112-114 trong 3-4 ngày tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý