Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11 tử vong trong trường học

Theo lãnh đạo Trường THPT Phú Riềng, vụ việc xảy ra vào ngày 12/9 tại lối ra về của trường. Lúc tan học, em S. đi xe đạp điện ra cổng. Sau đó, em bất ngờ lao nhanh về phía trước và tự ngã vào tường.
Hiện trường vụ tai nạn.
Ngay lập tức, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa nam sinh đến bệnh viện ở Phú Riềng cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên do chấn thương nặng. Tuy nhiên, em S. đã không qua khỏi.
Chiếc xe điện của em S.
Thi thể em S. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sáng ngày 13/9, đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi và viếng L.T.S.
Lãnh đạo nhà trường cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là xe bị kẹt tay ga và em S. tự ngã.
