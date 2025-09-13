Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11 tử vong trong trường học

  • Thứ bảy, 13/9/2025 21:28 (GMT+7)
Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 11, Trường THPT Phú Riềng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), tử vong sau khi tự ngã xe đạp điện trong sân trường. Nạn nhân là em L.T.S. (16 tuổi, học sinh lớp 11).

Theo lãnh đạo Trường THPT Phú Riềng, vụ việc xảy ra vào ngày 12/9 tại lối ra về của trường. Lúc tan học, em S. đi xe đạp điện ra cổng. Sau đó, em bất ngờ lao nhanh về phía trước và tự ngã vào tường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay lập tức, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa nam sinh đến bệnh viện ở Phú Riềng cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên do chấn thương nặng. Tuy nhiên, em S. đã không qua khỏi.

Chiếc xe điện của em S.

Thi thể em S. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sáng ngày 13/9, đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi và viếng L.T.S.

Lãnh đạo nhà trường cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là xe bị kẹt tay ga và em S. tự ngã.

