Cứu kịp thời một học sinh lớp 11 nhảy đập tự tử

Đang đi trên cầu giao thông của công trình đập dâng Phú Phong, một học sinh lớp 11 ở tỉnh Gia Lai bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Chiều 3/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng vừa phối hợp cứu một em học sinh tự tử trên đập dâng Phú Phong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 7h sáng cùng ngày. Em P.N.A.T (SN 2009, xã Bình Phú), là học sinh một trường THPT trên địa bàn xã Tây Sơn, đi xe đạp đến giữa cầu giao thông của công trình đập dâng Phú Phong thì bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Phát hiện sự việc, một số người đàn ông nhảy xuống sông lặn vớt em T. đưa vào bờ đập. Lực lượng Công an xã Tây Sơn cũng có mặt sau đó triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi sơ cứu tại chỗ, lực lượng công an cũng huy động xe tải gắn cẩu đến hiện trường để đưa nạn nhân từ thành đập lên cầu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.