Video truc tiep Dai hoi Dai bieu Dang bo TP.HCM lan I hinh anh

Video trực tiếp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I

08:29 14/10/2025 08:29 14/10/2025 Xã hội 2.9K

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".

