Giây phút giành lại sự sống cho người đàn ông trên xe khách ở TP.HCM
Ngày 29/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bên trong chiếc xe khách đang di chuyển, mọi người đang cố gắng cứu sống người đàn ông ngồi gục trên ghế.
Sau 6 ngày vận hành trung tâm giao thông ứng dụng camera AI, nhiều nút giao trọng điểm tại Hà Nội ghi nhận chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông.
Nhóm người dựng lưới, kẻ ô trên mặt đường để chơi cầu lông, khiến nhiều xe máy phải giảm tốc, lách tránh khi lưu thông qua khu vực.
Trưa 27/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một ôtô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng thi hành công vụ.
Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết.
Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 18 thuộc phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Chiếc xe con trong quá trình cố gắng vượt xe container đã lấn sang làn ngược lại và đâm vào xe khách.
Rạng sáng 20/11, tài xế lái xe Mercedes Maybach S600 đâm mạnh vào xe khách đang đỗ ven đường tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.
Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn diễn ra tại ngã 3 đường Tỉnh lộ 8 và Phạm Hữu Tâm, xã Củ Chi, TP.HCM khi người đi xe máy chở dừa rơi vào góc khuất xe container, ngày 17/11.
Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người.
Các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi xe khách (6 người chết, 19 người trọng thương) trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) tối 16/11 vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc sinh tử.
Khoảng 22h đêm 16/11, xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn như “bôi mỡ”.