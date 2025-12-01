Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Canh khuyen tim hai nguoi mat tich o Da Nang hinh anh

Cảnh khuyển tìm hai người mất tích ở Đà Nẵng

10:20 21/11/2025 10:20 21/11/2025 Xã hội

Những chú cảnh khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng.

Clip: Oto chay tren via he o TP.HCM hinh anh

Clip: Ôtô chạy trên vỉa hè ở TP.HCM

18:08 16/11/2025 18:08 16/11/2025 Xã hội 1.8K

Chiều 16/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh xe ôtô dịch vụ (taxi công nghệ) chạy trên vỉa hè tại đoạn đường Bùi Văn Bình thuộc phường Phú Lợi, TP.HCM. Làm việc với công an, tài xế khai nhận do chở khách đi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và bị kẹt xe nên chạy xe lên vỉa hè.

Chay oto trong khu vuc de xe chung cu hinh anh

Cháy ôtô trong khu vực để xe chung cư

15:48 16/11/2025 15:48 16/11/2025 Xã hội 1.5K

Khoảng gần 11h trưa ngày 16/11, chiếc ô tô hiệu Nissan 5 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực nội khu chung cư Hoàng Anh River View, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, thuộc TP Thủ Đức cũ TP.HCM,) bất ngờ phát hỏa.

Video sau rom bo khap noi hinh anh

Video sâu róm bò khắp nơi

14:42 16/11/2025 14:42 16/11/2025 Xã hội 2.5K

Tại khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Lợi, mật độ sâu róm xuất hiện tăng đột biến trong vài ngày gần đây. Chúng bò lổm ngổm trên các tán cây ven đường, vỉa hè, thậm chí là leo trèo lên tường nhà và bò thẳng vào bên trong.

Dang sau su giau sang cua cac ‘phu ba mang’ hinh anh

Đằng sau sự giàu sang của các ‘phú bà mạng’

08:33 15/11/2025 08:33 15/11/2025 Xã hội 12.6K

Hình ảnh “phú bà” của Ngân 98, Ngân Collagen hay Thẩm mỹ viện Mailisa định vị thương hiệu đều xuất phát từ việc xây dựng một lối sống xa hoa trước công chúng. Những màn khoe sự giàu có trở thành công cụ tạo sức ảnh hưởng và kinh doanh, mang về lợi nhuận đáng kể mỗi ngày.

Bau troi TP.HCM toi sam, mua lon sang som hinh anh

Bầu trời TP.HCM tối sầm, mưa lớn sáng sớm

09:09 12/11/2025 09:09 12/11/2025 Xã hội 4.3K

Bắt đầu từ sáng sớm 12/11, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mây dông dày đặc, kèm theo mưa lớn trên diện rộng khiến bầu trời tối sầm, giao thông buổi sáng gặp nhiều khó khăn.

Chuyen gia canh bao muc do nguy hiem cua bao so 13 hinh anh

Chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của bão số 13

15:42 6/11/2025 15:42 6/11/2025 Xã hội 3.9K

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, nhận định bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.

