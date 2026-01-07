Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người.