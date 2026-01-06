Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông bình tĩnh bắt rắn khiến người xem thót tim

Người đàn ông bình tĩnh bắt rắn khiến người xem thót tim

09:27 15/12/2025 09:27 15/12/2025 Xã hội 2.8K

Gần 9h ngày 13/12, anh Võ Thịnh (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) trong lúc đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng ở sân nhà thì bắt gặp rắn lớn bò vào. Anh bình tĩnh quan sát con rắn, dùng chân giẫm vào thân rắn rồi dùng tay không bắt sống rắn lớn.

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto

21:59 26/11/2025 21:59 26/11/2025 Xã hội 21.4K

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.

Cảnh khuyển tìm hai người mất tích ở Đà Nẵng

Cảnh khuyển tìm hai người mất tích ở Đà Nẵng

10:20 21/11/2025 10:20 21/11/2025 Xã hội

Những chú cảnh khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng.

