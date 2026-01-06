Đôi nam nữ cưỡi SH, thả hai tay trên cầu Ba Son
Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận.
Sau khi người dân đăng tải clip lên mạng xã hội phản ánh nghi vấn đinh tặc xuất hiện trên đường Hiền Sỹ, chính quyền phường Phong Điền chỉ đạo xác minh, làm rõ.
Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận.
Liên quan việc hướng dẫn viên tại Lam Kinh nhắc tới nhà Tây Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết HDV này đã bị đình chỉ.
Trưa 5/1, lực lượng chức năng TP.HCM đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu.
Clip một cô gái thản nhiên tập Yoga ở chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) vừa lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều bức xúc.
Một tài xế taxi ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tố hành vi gian lận khi nhận tờ 200.000 đồng từ du khách nhưng lại trả ngược tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu tiền.
Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao.
Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, Lào Cai.
Khoảng 7h40 ngày 27/12, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật.
Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc có một ngọn lửa bùng phát lúc rạng sáng 27/12 tại trụ điện trước căn nhà bị cháy, 4 người trong gia đình tử vong.
Ngày 26/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân (Hà Nội) cho biết chính quyền xã giao công an điều tra, xử lý vụ chó dữ lao vào đám đông, tấn công người phụ nữ.