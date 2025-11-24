Mailisa và cú lừa nghìn tỷ: Buôn lậu, ngụy tạo xuất xứ và hậu quả
Vụ án Mailisa tiết lộ thủ đoạn buôn lậu mỹ phẩm, ngụy tạo nguồn gốc và thu lợi khổng lồ - lời cảnh báo nghiêm khắc về đạo đức kinh doanh, giám sát thị trường và chọn sản phẩm.
Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 18 thuộc phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Chiếc xe con trong quá trình cố gắng vượt xe container đã lấn sang làn ngược lại và đâm vào xe khách.
Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người dân mất tích do lật thuyền khi đi bắt rắn đêm 20/11 ở xã Ea Ô, Đắk Lắk. 9h sáng nay (21/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, dùng drone cứu được một người.
Những chú cảnh khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng.
Rạng sáng 20/11, tài xế lái xe Mercedes Maybach S600 đâm mạnh vào xe khách đang đỗ ven đường tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.
Chuyên gia cho biết lũ trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt vượt báo động 3, vượt đỉnh lịch sử.
Tối 19/11, một đoạn đèo Mimosa ở Lâm Đồng bất ngờ đứt gãy hoàn toàn, tạo hàm vực sâu hàng chục mét.
Từ tối 18/11 đến sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngập sâu, hàng chục hộ dân gọi điện cầu cứu khi nước tràn vào nhà lúc nửa đêm.
Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn diễn ra tại ngã 3 đường Tỉnh lộ 8 và Phạm Hữu Tâm, xã Củ Chi, TP.HCM khi người đi xe máy chở dừa rơi vào góc khuất xe container, ngày 17/11.
Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người.
Các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi xe khách (6 người chết, 19 người trọng thương) trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) tối 16/11 vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc sinh tử.