Hướng dẫn viên thuyết minh sai về nhà Tây Sơn tại di tích Lam Kinh
Liên quan việc hướng dẫn viên tại Lam Kinh nhắc tới nhà Tây Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết HDV này đã bị đình chỉ.
Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận.
Liên quan việc hướng dẫn viên tại Lam Kinh nhắc tới nhà Tây Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết HDV này đã bị đình chỉ.
Một tài xế taxi ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tố hành vi gian lận khi nhận tờ 200.000 đồng từ du khách nhưng lại trả ngược tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu tiền.
Clip một cô gái thản nhiên tập Yoga ở chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) vừa lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều bức xúc.
Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao.
Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, Lào Cai.
Khoảng 7h40 ngày 27/12, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật.
Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc có một ngọn lửa bùng phát lúc rạng sáng 27/12 tại trụ điện trước căn nhà bị cháy, 4 người trong gia đình tử vong.
Ngày 26/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân (Hà Nội) cho biết chính quyền xã giao công an điều tra, xử lý vụ chó dữ lao vào đám đông, tấn công người phụ nữ.
Ngày 23/12, Sở Nội vụ TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình “Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ” vào ngày 17/12.
Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông dùng khúc cây đánh 3 bé trai trên đường ở Quảng Ngãi.