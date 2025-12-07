Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết "từ giờ đến 22h được đánh giá là 'thời điểm nguy hiểm nhất' của cơn bão".