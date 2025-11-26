Khoảnh khắc xe 7 chỗ tông thẳng đầu xe container ở Lạng Sơn
Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.
Trưa 24/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị hai thanh niên tấn công dữ dội gần cổng chào Nam An Khánh và khu chung cư Gemek 2.
Trưa 25/11, cửa hàng giày dép trên đường D10 khu dân cư Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, TP.HCM bất ngờ bốc cháy, sau đó lan sang căn nhà liền kề.
Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 18 thuộc phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Chiếc xe con trong quá trình cố gắng vượt xe container đã lấn sang làn ngược lại và đâm vào xe khách.
Vụ án Mailisa tiết lộ thủ đoạn buôn lậu mỹ phẩm, ngụy tạo nguồn gốc và thu lợi khổng lồ - lời cảnh báo nghiêm khắc về đạo đức kinh doanh, giám sát thị trường và chọn sản phẩm.
Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người dân mất tích do lật thuyền khi đi bắt rắn đêm 20/11 ở xã Ea Ô, Đắk Lắk. 9h sáng nay (21/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, dùng drone cứu được một người.
Những chú cảnh khuyển dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đang tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng.
Rạng sáng 20/11, tài xế lái xe Mercedes Maybach S600 đâm mạnh vào xe khách đang đỗ ven đường tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.
Chuyên gia cho biết lũ trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt vượt báo động 3, vượt đỉnh lịch sử.
Tối 19/11, một đoạn đèo Mimosa ở Lâm Đồng bất ngờ đứt gãy hoàn toàn, tạo hàm vực sâu hàng chục mét.