09:27 15/12/2025
Xã hội
2.6K
Gần 9h ngày 13/12, anh Võ Thịnh (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) trong lúc đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng ở sân nhà thì bắt gặp rắn lớn bò vào. Anh bình tĩnh quan sát con rắn, dùng chân giẫm vào thân rắn rồi dùng tay không bắt sống rắn lớn.
20:46 14/12/2025
Xã hội
Người tham gia giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ khi phát hiện một đàn trâu chạy rông xuất hiện trên làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
23:13 7/12/2025
Xã hội
5.5K
Ngày 25/11, trên đường đi học qua khu vực Dốc Quýt (thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), em Võ Thu Trâm thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.
21:26 7/12/2025
Xã hội
6.0K
Mạng xã hội xuất hiện thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" gây hoang mang trong người dân.
12:40 4/12/2025
Xã hội
1.8K
Dòng nước lũ chảy siết khiến nhiều tàu thuyền khu vực ven biển xã Liên Hương bị cuốn trôi.
10:03 1/12/2025
Xã hội
2.9K
Sáng sớm 1/12, Nhà máy Bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
17:01 29/11/2025
Xã hội
2.1K
Ngày 29/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bên trong chiếc xe khách đang di chuyển, mọi người đang cố gắng cứu sống người đàn ông ngồi gục trên ghế.
13:23 29/11/2025
Xã hội
5.4K
Nhóm người dựng lưới, kẻ ô trên mặt đường để chơi cầu lông, khiến nhiều xe máy phải giảm tốc, lách tránh khi lưu thông qua khu vực.
15:21 27/11/2025
Xã hội
4.4K
Trưa 27/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một ôtô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng thi hành công vụ.
21:59 26/11/2025
Xã hội
21.4K
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.