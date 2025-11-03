Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế ôtô công nghệ nhảy sông Sài Gòn sau khi dùng vật nhọn cứa cổ

  • Thứ hai, 3/11/2025 14:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một người đàn ông điều khiển ô tô công nghệ lưu thông trên cầu Sài Gòn, hướng từ trung tâm đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe rồi nhảy xuống sông.

Ngày 3/11, Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông nghi tự cắt cổ rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Tai xe nhay cau TP.HCM anh 1

Người đàn ông sau khi tự hủy hoại bản thân thì nhảy sông Sài Gòn. Ảnh chụp từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, một người đàn ông điều khiển ô tô công nghệ lưu thông trên cầu Sài Gòn, hướng từ trung tâm TP.HCM đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe, cởi bỏ quần áo, sau đó dùng vật nhọn tự cứa vào cổ rồi nhảy xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hốt hoảng tri hô và báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng công an, cứu hộ – cứu nạn đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Vụ việc xảy ra giữa trời mưa nhưng vẫn có rất đông người dân hiếu kỳ dừng lại xem và quay clip.

Đến trưa cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy

Liên quan đến vụ người bố nghi ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trên sông Lam.

18:41 15/10/2025

Người phụ nữ quỳ gối bên sông chờ tin chồng và hai con nghi nhảy cầu

Sau khi ngồi thuyền cùng cứu hộ đi khắp sông Lam để tìm kiếm chồng và hai con nhưng chưa thấy tung tích, người phụ nữ quỳ gối bên bờ sông Lam, gọi tên hai con gái trong vô vọng.

07:00 15/10/2025

Gia cảnh người bố ôm hai con gái nghi nhảy cầu Bến Thủy

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), gia đình người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng từng mâu thuẫn.

20:17 14/10/2025

