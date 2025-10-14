Gia cảnh người bố ôm hai con gái nghi nhảy cầu Bến Thủy

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), gia đình người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng từng mâu thuẫn.





Chiều 14/10, ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), cho biết liên quan đến vụ người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

“Gia đình thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng này quen nhau trong quá trình đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và có hai con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng từng có xích mích, mâu thuẫn”, ông Hòa cho hay.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên, người đàn ông nghi ôm hai con nhảy cầu là anh Võ Văn D. (1993, trú xóm 6, xã Nam Giang cũ). Hai con của anh D. là Võ Hạ B. (SN 2020) và Võ Gia T. (SN 2021). Nguyên nhân dẫn đến sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tỉnh Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai cặp học sinh.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện một người đàn ông ôm theo hai con nhỏ lao xuống dòng sông nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Tuy nhiên do thời tiết có mưa, nước sông Lam chảy xiết nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đến 16h chiều 14/10, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Hàng trăm người dân cũng đã tới hiện trường theo dõi việc tìm kiếm 3 bố con mất tích.

Người nhà nạn nhân khóc nghẹn khi đã nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tung tích.

Chiều 14/10, hàng trăm người dân cũng đã tới hiện trường theo dõi việc tìm kiếm 3 bố con mất tích.