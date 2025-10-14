Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Gia cảnh người bố ôm hai con gái nghi nhảy cầu Bến Thủy

  • Thứ ba, 14/10/2025 20:17 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), gia đình người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng từng mâu thuẫn.


Chiều 14/10, ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), cho biết liên quan đến vụ người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ba bo con nhay cau anh 1

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

“Gia đình thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng này quen nhau trong quá trình đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và có hai con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng từng có xích mích, mâu thuẫn”, ông Hòa cho hay.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên, người đàn ông nghi ôm hai con nhảy cầu là anh Võ Văn D. (1993, trú xóm 6, xã Nam Giang cũ). Hai con của anh D. là Võ Hạ B. (SN 2020) và Võ Gia T. (SN 2021). Nguyên nhân dẫn đến sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tỉnh Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai cặp học sinh.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện một người đàn ông ôm theo hai con nhỏ lao xuống dòng sông nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Tuy nhiên do thời tiết có mưa, nước sông Lam chảy xiết nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đến 16h chiều 14/10, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Hàng trăm người dân cũng đã tới hiện trường theo dõi việc tìm kiếm 3 bố con mất tích.

Ba bo con nhay cau anh 2

Người nhà nạn nhân khóc nghẹn khi đã nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tung tích.
Ba bo con nhay cau anh 3Ba bo con nhay cau anh 4

Chiều 14/10, hàng trăm người dân cũng đã tới hiện trường theo dõi việc tìm kiếm 3 bố con mất tích.

Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu ở TP.HCM

Bằng sự bình tĩnh và kiên nhẫn trò chuyện, các chiến sĩ đã thuyết phục thành công, đưa nam thanh niên rời khỏi vị trí nguy hiểm với ý định nhảy cầu Cỏ May tự tử.

13:00 25/9/2025

Dùng búa đánh phụ nữ rồi nghi lao vào xe tải tự tử

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc một người đàn ông dùng búa đánh một phụ nữ, sau đó được cho lao vào xe tải tự tử.

07:09 14/9/2025

Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11 tử vong trong trường học

Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 11, Trường THPT Phú Riềng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), tử vong sau khi tự ngã xe đạp điện trong sân trường. Nạn nhân là em L.T.S. (16 tuổi, học sinh lớp 11).

21:28 13/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/thong-tin-moi-vu-nguoi-bo-om-hai-con-gai-nghi-nhay-cau-ben-thuy-post1787120.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Ba bố con nhảy cầu Nghệ An Nhảy cầu Bến Thủy Người bố nhảy cầu Tự tử Nhảy cầu Bố con nhảy cầu

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý