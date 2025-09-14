Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dùng búa đánh phụ nữ rồi nghi lao vào xe tải tự tử

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc một người đàn ông dùng búa đánh một phụ nữ, sau đó được cho lao vào xe tải tự tử.

Trước đó, trưa 12/9, ông N.T.L. (52 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa đánh vào đầu bà N.T.H.X. (45 tuổi, ngụ cùng xã). Bà X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường nơi ông L. tử vong.

Cuối giờ chiều 13/9, khi đang điều khiển ô tô trên Quốc lộ 54 đến đoạn xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, ông L. xuống xe rồi xảy ra va chạm với ôtô tải tử vong. Tình huống ông L. lao vào xe tải bị nghi là hành động tự tử.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

  • Vĩnh Long

    Vĩnh Long
    • Diện tích: 1.475 km²
    • Dân số: 1.092.730 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 270
    • Biển số xe: 64

