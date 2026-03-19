Ôtô 5 chỗ cháy dữ dội trên đường ven biển

  • Thứ năm, 19/3/2026 13:26 (GMT+7)
Một ôtô 5 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tuyến đường ven biển ĐT716, thuộc xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người bị thương.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ôtô 5 chỗ, khiến hai người bị thương.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, tại khu vực đường ĐT716 (đoạn qua xã Hòa Thắng), một ôtô 5 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có ông N.Đ.T. (SN 1979) và bà T.T.M.T. (SN 1989, cùng trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng). Nhận tin báo, lực lượng công an xã Hòa Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế và dập tắt đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc, bà T. bị gãy tay được người dân hỗ trợ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu; còn ông T. chỉ bị xây xát nhẹ nên không phải nhập viện. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính người đi Range Rover chọc thủng lốp xe máy

Cơ quan Công an đã làm rõ tài xế ôtô có hành vi dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy ở ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (Yên Hòa, Hà Nội) là Đ.M.D (SN 1992, trú tại Chân Mộng, Phú Thọ).

00:00 14/3/2026

Tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc

Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt một tài xế dừng ôtô trên dải dừng khẩn cấp cao Phan Thiết - Vĩnh Hảo tốc để ngủ.

16:49 13/3/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

