Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập và quy định quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.HCM nhằm triển khai Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch Hội đồng. Ảnh: VOV.

Hội đồng gồm 23 thành viên. Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Hội đồng có chức năng chủ trì, phối hợp chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; tham mưu UBND TP trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ liên ngành liên quan phát triển đô thị thông minh, quản trị và vận hành đô thị bằng công nghệ số.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các chương trình phát triển đô thị thông minh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hội đồng sẽ tham mưu UBND TP.HCM đánh giá, công nhận cấp độ trưởng thành đô thị thông minh và chứng nhận các khu đô thị thông minh theo quy định.

Đồng thời, Hội đồng thường xuyên rà soát, cập nhật các đề án, kế hoạch phát triển đô thị thông minh phù hợp xu hướng công nghệ mới, yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của thành phố.

TP.HCM đang thực hiện các mục tiêu về xây dựng đô thị thông minh. Ảnh: VOV.

Theo đề án, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới và đến năm 2035 trở thành một trong ba trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp quốc gia.

Thành phố xác định phát triển đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới phương thức quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Các công nghệ như AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phân tích dự báo và bản sao số (Digital Twin) sẽ được ứng dụng để hỗ trợ điều hành, cảnh báo rủi ro và tối ưu hóa vận hành đô thị.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, TP.HCM hướng đến xây dựng hệ thống dịch vụ số minh bạch, thuận tiện, cá nhân hóa và bảo đảm công bằng trong tiếp cận.

Giai đoạn 2026 - 2027, thành phố tập trung hoàn thiện thể chế, nền tảng dữ liệu dùng chung và thí điểm các công nghệ mới.

Giai đoạn 2028 - 2029, thành phố sẽ mở rộng triển khai, tăng cường liên thông dữ liệu và hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

TP.HCM sẽ xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị thống nhất và triển khai mô hình bản sao số (Digital Twin), tích hợp dữ liệu không gian cùng hệ thống cảm biến IoT theo thời gian thực để phục vụ công tác quản lý, điều hành.