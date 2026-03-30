Cam kết của Chủ tịch UBND TP.HCM

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Ngày 30/3, HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND thành phố sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tiến hành công tác bầu cử tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch HĐND và trưởng các Ban HĐND thành phố khóa XI (2026-2031); bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, Phó chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố khóa XI.

Kết quả, ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa XI. Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng Thường trực UBND TP.HCM và các Ủy viên UBND TP.HCM khóa mới ra mắt tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói đây là vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông Được chia sẻ, nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giai đoạn thành phố phải bứt phá, tăng tốc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Ông cũng nêu rõ, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết HĐND TP.HCM khóa XI đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì quyền lợi chung, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Thường trực UBND TP.HCM, các ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được bầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực UBND TP.HCM và các Ủy viên UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Được cam kết tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ và xây dựng chính quyền đoàn kết, đồng lòng.

UBND TP.HCM sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất kỷ cương sáng tạo, hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, xây dựng bộ máy hành chính, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

UBND TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

UBND TP.HCM cũng sẽ chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất. Cùng với đó, đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Theo người đứng đầu chính quyền TP.HCM, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền. Vì vậy, tập thể UBND TP.HCM cam kết hết lòng, hết mình phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp.

Ông Võ Văn Minh cùng Thường trực HĐND TP.HCM, trưởng các Ban của HĐND thành phố khóa mới ra mắt tại kỳ họp.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

Thay mặt Thường trực HĐND TP.HCM khóa XI, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nêu rõ, TP.HCM bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với những thời cơ mới, yêu cầu mới và khát vọng phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước và là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, HĐND TP.HCM phải tiếp tục đổi mới hoạt động thực chất và hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi nghị quyết ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, cấp thiết, nội dung cử tri quan tâm; tăng cường theo dõi, đôn đốc, tái giám sát, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, rõ kết quả, rõ chuyển biến.

Ông Minh cũng khẳng định HĐND thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm với UBND TP.HCM trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và HĐND thành phố, nhất là nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

“Trên cương vị Chủ tịch HĐND TP.HCM, tôi luôn ý thức sâu sắc rằng sự tín nhiệm hôm nay là động lực, cũng là lời nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm phải cống hiến nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn, xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố”, ông Võ Văn Minh nói.