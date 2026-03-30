Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 30/3, HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam, và đại diện một số cơ quan Trung ương
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả thực thi nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ. Ông đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để gánh vác các trọng trách chung.
Đánh giá về bối cảnh hiện tại, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương. Vì vậy, HĐND TP.HCM cần đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng thể chế, khẩn trương đưa các chủ trương này thành những nghị quyết mở đường nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực phát triển cho thành phố.
Bước vào nội dung làm việc, Ủy ban bầu cử thành phố đã báo cáo kết quả bầu cử, kết quả xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI. Trước kỳ họp này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, đã trực tiếp ký ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu đối với 125 người trúng cử dựa trên quá trình tổng kết và giải quyết các khiếu nại, tố cáo.
Chuyển sang trọng tâm công tác nhân sự, sau khi các đại biểu tiến hành bầu ban kiểm phiếu, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, đã trực tiếp đọc tờ trình giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, người được giới thiệu để các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục là ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.
Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại hội trường cho thấy toàn bộ đại biểu có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu tán thành việc ông Võ Văn Minh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Ngay sau khi có báo cáo kết quả này, HĐND TP.HCM đã nhanh chóng biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Kỳ họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến cử tri gửi đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Các ý kiến tập trung kiến nghị Thành phố sớm ban hành các chính sách về đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông TP.HCM, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng bền vững... Nhiều cử tri cũng lo ngại về giá cả hàng thiết yếu, chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi thu nhập người dân còn thấp; đề nghị Thành phố có giải pháp đảm bảo đời sống người dân.
Các đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031, được trao giấy chứng nhận đại biểu tại kỳ họp đầu tiên.
Phát biểu tại kỳ họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận định đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, đặt nền tảng để kiện toàn bộ máy lãnh đạo thành phố và triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược.
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, ông Nguyễn Văn Được đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ông trúng cử với tỷ lệ tán thành cao khi nhận được 121/122 phiếu hợp lệ trên tổng số 123 đại biểu có mặt tại hội trường.
Về quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Được (sinh năm 1968) từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An trước khi được Bộ Chính trị điều động làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM vào tháng 2/2025. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng và từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng kiến tạo, liêm chính và hành động. Bộ máy chính quyền thành phố tập trung chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
