Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ

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Sáng 26/7, Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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