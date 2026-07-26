Bão số 2 đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 giữ nguyên hướng di chuyển, giảm cường độ, di chuyển với tốc độ chậm hơn.

Bão tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vị trí và đường đi của bão số 2. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Hồi 7h ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc-114,4 độ Kinh Đông, trên trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 19h ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc-13,6 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 7h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc - 113,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.