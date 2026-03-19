Hải quân Việt - Trung bắt đầu tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ

Cơ chế tuần tra liên hợp góp phần duy trì an ninh, trật tự vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Hải quân hai nước.

Hai Bộ trưởng tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây giữa hải quân hai nước. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19/3, tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã dự Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Ngay sau khi đến cảng Phòng Thành, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây giữa Hải quân hai nước.

Tháng 10/2005, Hải quân hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã ký Thỏa thuận về tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Kể từ năm 2006, Hải quân hai nước đã liên tục tổ chức 39 đợt tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và triển khai nhiều lần luyện tập chung trên biển trong khuôn khổ tuần tra liên hợp, từ đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau, nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc cùng nhau ứng phó với các rủi ro an ninh trên biển, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc duy trì an ninh và ổn định vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Tiếp đến, hai Bộ trưởng đã tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc, tàu 015 của Hải quân Việt Nam và thăm hỏi, động viên chỉ huy, sỹ quan, thủy thủ hai bên.

Báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân, chỉ huy hai biên đội cho biết, tại cảng Phòng Thành, sỹ quan, thủy thủ hai nước đã hoàn thành tốt các nội dung giao lưu văn hóa, thể thao và tổ chức hiệp đồng đầy đủ nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Trong chuyến tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này, Hải quân Việt Nam sử dụng biên đội tàu 015, 012; Hải quân Trung Quốc sử dụng biên đội tàu 568, 627. Hai bên sẽ thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ. Phương tiện, trang bị kỹ thuật của hai biên đội hoạt động tốt; sỹ quan, thủy thủ hai bên quán triệt sâu sắc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Biên đội tàu Hải quân của Việt Nam và Trung Quốc sẽ thực hiện các khoa mục huấn luyện như vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển (có bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ), tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Cơ chế tuần tra liên hợp đã góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Hải quân hai nước; đồng thời tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng Hải quân nói riêng và quân đội hai nước nói chung, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Sau khi chỉ huy hai biên đội xin chỉ thị rời cảng và được sự đồng ý của hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc triển khai đội hình rời cảng Phòng Thành, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Thời tiết trên biển trong những ngày này được đánh giá là thuận lợi cho chuyến tuần tra.

