Nhà hát quân đội phải xứng tầm với vị thế của quân đội

Sáng 14/3, Đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị và các cơ quan về tiếp thu, hoàn chỉnh phương án thiết kế Nhà hát Quân đội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thượng tướng Lê Đức Thái. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Lê Quang Minh trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và kế hoạch triển khai tiếp theo của dự án Nhà hát Quân đội.

Với tính chất và tầm quan trọng của công trình, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị thiết kế tiếp thu, hoàn chỉnh toàn bộ các nội dung bổ sung, điều chỉnh theo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi nhận được các góp ý quý báu và sâu sắc đối với phương án thiết kế Nhà hát Quân đội của lãnh đạo cấp cao, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu chỉnh sửa ngay; đồng thời, các nội dung này cũng sẽ được tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ hơn nữa để cập nhật, hoàn thiện chi tiết đầy đủ trong giai đoạn lập dự án.

Qua nghe báo cáo phương án kiến trúc công trình Nhà hát Quân đội, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp một số nội dung liên quan đến quy mô, kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ… nhằm góp phần giúp hoàn thiện phương án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, phối hợp triển khai hoàn thành tốt các nội dung công việc; đồng thời, trực tiếp chỉnh sửa một số nội dung, chi tiết liên quan đến diện tích đầu tư xây dựng cũng như thiết kế của một số hạng mục công trình, bảo đảm đa tiện ích trong quá trình khai thác sử dụng.

Đại tướng Phan Văn Giang xem xét, chấp thuận phương án thiết kế kiến trúc dự án sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, phát huy hiệu quả hoạt động nghệ thuật Quân đội.

Do đó, công trình phải được xây dựng mang dấu ấn đậm nét của Quân đội, hài hòa với không gian, cảnh quan khu vực, phù hợp tiêu chí quy hoạch trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và giải pháp tổ chức giao thông kết nối.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án theo lộ trình, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đúng quy định của pháp luật. Quá trình tổ chức thi công cần bảo đảm tốt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối, tính đồng bộ, hiệu quả, lâu dài, trở thành công trình văn hóa tiêu biểu, xứng tầm với vị thế, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 22/12/2028.