Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu ở TP.HCM

  • Thứ năm, 25/9/2025 13:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Bằng sự bình tĩnh và kiên nhẫn trò chuyện, các chiến sĩ đã thuyết phục thành công, đưa nam thanh niên rời khỏi vị trí nguy hiểm với ý định nhảy cầu Cỏ May tự tử.

Sự việc diễn ra vào sáng 24/9, một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Cỏ May (phường Bà Rịa, TP.HCM) tự tử đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM kịp thời ngăn chặn, đưa về nơi an toàn.

Nam thanh niên được các chiến sĩ giải cứu đưa về phường.

Theo đó, vào khoảng 9h40 cùng ngày, tổ tuần tra trên sông phát hiện người này đứng trên thành cầu với biểu hiện bất thường.Ngay lập tức, 3 chiến sĩ được cử tiếp cận, trong khi một tổ khác dùng xuồng cứu nạn túc trực dưới chân cầu phòng tình huống xấu.

Bằng sự bình tĩnh và kiên nhẫn trò chuyện, các chiến sĩ đã thuyết phục thành công, đưa nam thanh niên rời khỏi vị trí nguy hiểm.

Cầu Cỏ May.

Đến 10h40, lực lượng chức năng bàn giao người này cho Công an phường Bà Rịa để hỗ trợ, liên hệ với gia đình.

Hành động kịp thời, nhân văn của cảnh sát đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Cầu Cỏ May nằm trên Quốc lộ 51, bắc qua sông Cỏ May, thuộc phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( nay là phường Bà Rịa, TP.HCM). Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối TP.HCM - Đồng Nai với TP Vũng Tàu, lưu lượng xe tải và xe khách lớn. Khu vực quanh cầu thường xuyên có người dân qua lại, đồng thời cũng từng xảy ra một số vụ việc liên quan đến tai nạn và nhảy cầu.

