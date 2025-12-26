TP.HCM bắn pháo hoa ở 6 điểm chào năm mới 2026

6 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 tại TP.HCM gồm 3 điểm tầm cao, 3 điểm tầm thấp tại trung tâm TP.HCM, thành phố mới phường Bình Dương, quảng trường Tam Thắng.

UBND TP.HCM có văn bản về tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026 trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm mừng năm mới 2026.

Năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn phường An Khánh. Điểm này sẽ bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại là tại khu trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng thuộc phường Vũng Tàu. Hai điểm này mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào năm mới 2026 gồm Công viên văn hóa Đầm Sen - phường Bình Thới; Tòa tháp Saigon Marina IFC - phường Sài Gòn và khu Biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa thuộc xã Nhà Bè. Tại các điểm này, mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026.

TP.HCM cho biết kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

UBND TP giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách thưởng thức pháo hoa chào đón năm mới.

Bắn pháo hoa chào năm mới là sự kiện người dân TP.HCM luôn mong chờ trước thời khắc chia tay năm cũ.

Trước đó, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2026, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm tầm cao và một điểm tầm thấp ở đường hầm sông Sài Gòn, trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng cùng Công viên văn hóa Đầm Sen.

Cùng với chương trình bắn pháo hoa, TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đón năm mới 2026. Nổi bật là chương trình Countdown tối 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến mở rộng sang đường Lê Lợi, công viên Lam Sơn và khu vực Nhà hát thành phố.

Thành phố cũng trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các tuyến đường trung tâm.

Khu vực Bình Dương còn có sự kiện Khơi sóng bình minh 2025 với chạy bộ, đồng diễn yoga, ẩm thực; khu vực Vũng Tàu cũng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao như chạy việt dã, chạy núi Dinh...

Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ 5, người lao động được nghỉ 4 ngày, bao gồm hai ngày cuối tuần.