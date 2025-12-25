Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trời TP.HCM mịt mù, sắp có mưa diện rộng

  • Thứ năm, 25/12/2025 09:08 (GMT+7)
Sáng 25/12, bầu trời TP.HCM chìm trong lớp mây dày, trời âm u, không có nắng, nhiều khu vực xuất hiện sương mù kèm bụi mịn PM2.5 ở mức cao, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

Theo ghi nhận của PV, sáng 25/12, TP.HCM nhiều mây, không nắng, thời tiết mát mẻ; nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm dao động 23-25 độ C, độ ẩm không khí ở mức cao sau cơn mưa diện rộng chiều 24/12.

Nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP.HCM bị sương mù che phủ.

Cùng với đó, sương mù xuất hiện từ sớm, bao phủ khu vực trung tâm và các tuyến đường ven sông. Nhiều tòa nhà cao tầng khuất sau màn sương mờ đục.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir - Thụy Sỹ), chất lượng không khí tại TP.HCM sáng nay ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 8 giờ tại TP.HCM đạt 90 µg/m³, cao gấp 18 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Sương mù gia tăng, người dân TP.HCM đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường. Ảnh ghi nhận tại khu vực cầu chữ Y.
Đến hơn 8 giờ sáng, nhiều nơi ở TP.HCM vẫn không có nắng, trời âm u kèm sương mù.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam ổn định. Rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-7 độ Vĩ Bắc hoạt động tốt, sau lùi dần về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ duy trì, nhiễu động gió Đông trên cao (tác nhân gia tăng ẩm, gây mưa, hiện tượng sương mù) hoạt động tốt hơn trong 24 giờ tới, sau suy yếu.

Từ hình thế thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo trong hôm nay (25/12), khu vực TP.HCM khả năng có mưa dông về chiều tối, trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng dến các hoạt động ngoài trời.

