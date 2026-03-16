Di chuyển khối đá 16 tấn chênh vênh trên đèo uy hiếp người qua lại

Sau phản ánh của người dân, cơ quan chức năng Lâm Đồng kiểm tra, xử lý an toàn khối đá lớn chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Chiều 16/3, trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Mađaguôi phối hợp với ban quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng (thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng) và Công ty 886 Thành Nam huy động lực lượng, phương tiện xử lý khối đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc.

Từ khoảng 15h cùng ngày, trạm CSGT Mađaguôi đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, điều tiết giao thông tại hai đầu đèo Bảo Lộc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và các phương tiện trong quá trình xử lý khối đá. Còn ban quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và Công ty 886 Thành Nam huy động nhân lực, phương tiện, máy móc xử lý khối đá nguy hiểm này.

Hiện trường xử lý khối đá lớn trên đỉnh đèo Bảo Lộc. Ảnh: K.P.

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 10 công nhân đã mở đường tiếp cận vị trí khối đá, sau đó sử dụng thiết bị chuyên dụng cạy khối đá từ trên đỉnh đèo xuống phía dưới. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử lý, dọn dẹp khu vực xuất hiện khối đá để phòng ngừa nguy cơ sạt trượt.

Ước tính khối đá nặng khoảng 16 tấn. Sau khi được đưa xuống chân đèo, cơ quan chức năng đã di dời toàn bộ khối đá ra khỏi khu vực đèo Bảo Lộc.

Sau hơn 1 giờ triển khai, khối đá nguy hiểm đã được xử lý, bảo đảm an toàn. Đến khoảng 16h cùng ngày, hiện trường trên đèo Bảo Lộc được giải phóng, phương tiện qua lại bình thường.

Lực lượng CSGT chốt chặn 2 đầu đèo để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: K.P.

Trước đó, ngày 14/3, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện khối đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị quản lý đường bộ đã tiến hành kiểm tra hiện trường.

Đồng thời, trạm CSGT Mađaguôi thông báo đến ban quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng để kiểm tra và xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đèo Bảo Lộc nằm trên Quốc lộ 20, dài khoảng 10 km với nhiều khúc cua quanh co. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM có lượng phương tiện qua lại rất lớn.

Việc sớm xử lý khối đá nguy hiểm là cần thiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực này.