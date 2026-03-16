Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Angola

Thủ tướng đề nghị Angola hỗ trợ thêm về nguồn cung cấp dầu thô, khí đốt cho Việt Nam, phối hợp thúc đẩy triển khai sớm Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa PVEP và Sonangol E&P.

Chiều 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Angola và tình hình quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng điện đàm với Tổng thống sau cuộc gặp Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi tháng 11/2025 vừa qua; chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam mời ngài Tổng thống, các lãnh đạo cấp cao của Angola sớm thăm Việt Nam.

Chúc mừng Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Angola vừa đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi năm 2025, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với uy tín và vai trò của mình, Angola sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực, tạo nền tảng vững chắc cho châu Phi hội nhập và phát triển thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay, cũng như những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trước tình hình trên, Thủ tướng cho rằng với các quốc gia ngoài khu vực xung đột nhưng vẫn phải chịu những tác động tiêu cực như Việt Nam và Angola càng cần phải đoàn kết để tạo lập sức mạnh, hợp tác để tạo lập nguồn lực vượt qua khó khăn, thách thức chung.

Trên tinh thần đó và với nền tảng cơ sở quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết gắn bó anh em, đối tác bình đẳng và tin cậy, Thủ tướng đề nghị Angola hỗ trợ thêm về nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt cho Việt Nam, phối hợp thúc đẩy triển khai sớm Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty thăm dò khai thác dầu khí Angola (Sonangol E&P) cũng như hoạt động khai thác dầu khí của Tập đoàn Xuân Thiện.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Angola của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 8/2025, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khai khoáng và an ninh năng lượng, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 1 tỷ USD trong thời gian tới, theo tinh thần Tuyên bố chung về định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Angola trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban liên Chính phủ, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và sớm hoàn tất đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Angola, với uy tín, vị thế của mình trong Liên minh châu Phi (AU), tích cực ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với AU, đặc biệt trên các lĩnh vực ưu tiên trong chương trình nghị sự tầm nhìn 2063 như gìn giữ hòa bình, nông nghiệp, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Angola thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN.

Vui mừng điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc gặp tại Nam Phi, Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço cảm ơn tình cảm tốt đẹp và gửi lời chào tới các nhà lãnh đạo Việt Nam; khẳng định luôn đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, sẵn sàng lắng nghe, thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Tổng thống Angola cho biết tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã được tổ chức năm 2025, Bộ Ngoại giao Angola sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam chuẩn bị cho chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Angola tới Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng thống mong muốn hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn giữa Chính phủ và các doanh nghiệp của hai bên nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, hiện thực hóa các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Angola bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Thủ tướng Chính phủ về tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay; cho rằng các nước bị ảnh hưởng cần phải trao đổi, phối hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực do xung đột mang lại.

Chia sẻ với những khó khăn về vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam trước bối cảnh trên, Tổng thống nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới như Thủ tướng Chính phủ đề nghị.